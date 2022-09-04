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Шмыгаль встретился с руководителями фракций Бундестага - говорили о Запорожской АЭС и оружии для Украины

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с руководителями фракций парламента Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в телеграм-канале.

"У Украины есть решительная поддержка в Бундестаге. Сегодня убедился в этом во время встреч с руководителями фракций немецкого парламента", - отметил Шмыгаль.

Отмечается, что с сопредседателем партии "Союз90/Зеленые" Рикардой Ланг и главой фракции в Бундестаге Бриттой Хассельман Шмыгаль обсудил евроинтеграцию Украины, реализацию реформ и ситуацию на Запорожской АЭС. С председателем партии ХДС и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрихом Мерцом – оборонную поддержку и потребность Украины в вооружении. Собеседники затронули вопросы экономической ситуации и программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также того, как Германия может присоединиться к их финансированию.

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"На встрече с руководителем фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Кристианом Дюрром отметил важность санкционных ограничений против России, в частности остановку выдачи европейских виз гражданам государства-террориста. Отдельно проговорили вопросы оборонной и финансовой поддержки. Благодарен каждому и каждой в Бундестаге, кто помогает Украине в этой войне", – подчеркнул ремьер.

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Шмыгаль встретился с руководителями фракций Бундестага - говорили о Запорожской АЭС и оружии для Украины 01
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кароче ниц вэлыкому будивныцтву нэ загрожуйе..
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04.09.2022 22:00 Ответить
Шмигаль вирішив яйця провітрити, до хатки придивитися, гумки скіко роз@башили
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05.09.2022 00:55 Ответить
Шо робиться на Печерських пагорбах? Шо робиться ?. Дениску приймають як рівного серед рівних, он вже і головами фракцій рішає. І з Шольцем занадто часто. А де дерьмак з МІДом. Чи після хамовитого посла. А може посол Мельник тому і хамив, що козирного завгоспа бачити у Бонні не хотіли як рівного примусу.
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05.09.2022 03:23 Ответить
Канцлер Шольц залез на танк что Ельцин во время ГКЧП и каже..я Ольги ********** не боюсь и Маргарэт Сомоньян тоже...она начала брехать с расстреля детей в Беслане...
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05.09.2022 08:32 Ответить
Бла бла бл бла б бл б б
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26.11.2022 20:17 Ответить
 
 