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Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко 01

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка", - говорится в сообщении.

Обстрелом изуродованы 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач.

В других районах области ночь с сиренами, но обошлась без атак.

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Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко 02
Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко 03
Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко 04
Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко 05
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