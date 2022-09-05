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Австралия (386) армия РФ (15344) граффити (34) Мельбурн (1) ВСУ (5134)

В Австралии нарисовали мурал, на котором обнимаются украинский и российский солдат. Пришлось закрасить. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал, оскорбивший чувства украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Лига.нет.

Мурал, на котором занимаются солдаты ВСУ и армии РФ, появился в Мельбурне на прошлой неделе. Огромное изображение размером с трехэтажное здание было задумано местным художником Питером Ситоном (CTO) как послание миру, но украинцы расценили его как оскорбление.

В Австралии нарисовали мурал, на котором обнимаются украинский и российский солдат. Пришлось закрасить 01

Стефан Романив из Австралийской федерации украинских организаций заявил, что изображение напоминает ему насильника, обнимающего жертву. "Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены насильник и жертва, обнимающиеся", - возмутился он.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал мурал крайне оскорбительным для всех украинцев и призвал его удалить.

Смотрите: Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

Ситон услышал возмущение и в ночь на понедельник зарисовал свою картину, извинившись перед украинской общиной.

"Дегуманизация противника – один из элементов войны. Моя работа была только о том, чтобы добавить человеческий фактор в обе враждующие стороны", – попытался он объяснить свою позицию.

В Австралии нарисовали мурал, на котором обнимаются украинский и российский солдат. Пришлось закрасить 02

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Топ комментарии
+42
А якби у його будинок з усією сім'єю поцілила російська ракета, що б він намалював? У частини людства чомусь зовсім відсутня здатність логічно мислити.
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05.09.2022 10:02
+41
Говноеды "миролюбивые"
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05.09.2022 09:59
+41
нехай чорти обіймають кацапів в пеклі.....
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05.09.2022 09:59
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Говноеды "миролюбивые"
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05.09.2022 09:59 Ответить

Обніматись ?!...Нє. Нехай костлявая обнімається. Та їй теж западло.
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05.09.2022 10:17 Ответить
Статья про одного говноеда, к чему тут множественное число?
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05.09.2022 18:03 Ответить
нехай чорти обіймають кацапів в пеклі.....
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05.09.2022 09:59 Ответить
А зря ! Дорисуйте "нож в спину" от китайского художника и пусть весь мир знает, что кацапы - убийцы, а не миротворцы....
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05.09.2022 10:00 Ответить
А якби у його будинок з усією сім'єю поцілила російська ракета, що б він намалював? У частини людства чомусь зовсім відсутня здатність логічно мислити.
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05.09.2022 10:02 Ответить
у більшої частини
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05.09.2022 10:41 Ответить
На вихідних у Празі проти НАТО, ЄС і антипутінських санкцій вийшло 70 тис. - не зважаючи на пам'ять про події 68 року. На жаль, частина людства без логічного мислення є величезною. А коли її ще трохи підстимульовують, вона цілком здатна ефективно опиратися здоровій частині.
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05.09.2022 11:39 Ответить
То папулік з Ватакану запропонував коштом рашатудєй.
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05.09.2022 10:03 Ответить
От дурбецало ...
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05.09.2022 10:03 Ответить
Навряд лише дурбецало.
Спробувати ..."додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони"... навряд можливо без додаткового стимулу.
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05.09.2022 11:44 Ответить
Та отож ... Кацапська вуха явно стирчать.
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05.09.2022 12:28 Ответить
Художник просто дурень. Корисний дурень для кремля
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05.09.2022 10:05 Ответить
Цей австралійський художник живе у своєму світі, ще й на іншій півкулі. Так обіймаються дуже близькі люди, а не окупант і захисник. Навіть бойові побратими приивітанні так не обіймаються...Я б подивився на реакцію австралійців, якби цей "митець" намалював обнімашки австралійського солдата з османським, японським чи в'єтнамським солдатом...Або з австралійським аборигеном...
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05.09.2022 10:08 Ответить
Щось австралійського солдата в обіймах японського ніхто не малював у 42 році
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05.09.2022 10:09 Ответить
Тай зараз таке (обіймашки австралійського - японського чи північнокорейського!) малювати австралійцям навіть на думку не впадає¡
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05.09.2022 12:27 Ответить
Афтар явно касаб. Вонючий касаб любящий свою Парашу издалека.
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05.09.2022 10:10 Ответить
На очищеному місці зобразити обійми сс-есівця і равина.
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05.09.2022 10:12 Ответить
паскудь.
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05.09.2022 10:12 Ответить
Пітер Сітон (CTO), а ти пообіймайся з крокодилом
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05.09.2022 10:14 Ответить
придурок... как можно обниматься с тем кто пришел тебя убить
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05.09.2022 10:14 Ответить
Смотрите какой злой взгляд у кацапа, а в правой руке у него нож
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05.09.2022 10:16 Ответить
Конечно дурацкую картину он нарисовал. Ну и то, что её закрасили, как бы всё правильно. Только для далёких от реальности аборигенов с противоположной стороны планеты, будет непонятна реакция Украинцев. Они подумают о их агрессивности.
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05.09.2022 10:22 Ответить
ничего подобного. Украинец на мурале без оружия в отличии от оккупанта
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05.09.2022 10:32 Ответить
Якщо у них погано з логікою,то хто в тому винен.Як можна звинувачувати в агресивності жертву нападу?Тоді вони або інфантильні,або взагалі живуть в паралельній реальності.
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05.09.2022 10:42 Ответить
Вот и Вы тоже, даже не попытались посмотреть на этот мурал с позиции людей далёких от той войны, но зато сразу их дураками обозвали. А ведь для них ваша война, это как для вас мышиная возня под плинтусом. Для австралийцев это какие то славянские разборки, которые ведут к мировому кризису, и они хотели бы, что бы это поскорее закончилось и они помирились. Не надо их осуждать за это. Вы не так давно, точно так же смотрели на войну в Эритрее. Это только вам кажется, что Украина это центр внимания всего мира. Как там у Лермонтова, "Французы двигались как тучи и всё на наш редут". Герою Лермонтова так казалось.
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05.09.2022 12:02 Ответить
Ну не дурне?
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05.09.2022 10:22 Ответить
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05.09.2022 10:26 Ответить
а шо там Boeing 777 у 14-му
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05.09.2022 10:27 Ответить
впевнений, що цей художник скаже,що там не всє так однозначно
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05.09.2022 10:46 Ответить
Цьому художнику ще пофартило що це сталося в Мельбурні, бо в Харкові йому б ще руки зламали, а можливо й ноги теж.
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05.09.2022 10:36 Ответить
сперва кацап убил 80тыс человек в Украине, разрушил 15% территорий, а потом обнимашки
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05.09.2022 10:36 Ответить
У нас навпаки риги замальовують патріотичні мурали.
Вілкул замальовує мурал Борису Джонсону
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05.09.2022 10:40 Ответить
Нахера было писать гончаренко центр?
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05.09.2022 11:02 Ответить
Ну так Гончаренко центр би і замазували, Борис Джонсон тут до чого.
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05.09.2022 12:04 Ответить
Вілкул патріот? Ну,ну...
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05.09.2022 11:37 Ответить
Вилкул ему в жопу!
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05.09.2022 13:41 Ответить
"Дегуманізація противника - один з елементів війни. Моя робота була тільки про те, щоб додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони"

Брехло. Кацапська наволоч на цьому "муралі" зображена з набагато більшою деталізацією, має щось накшталт обличчя і ратиць. Тож це була спроба в харошіє рузкіє на тлі українців
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05.09.2022 10:47 Ответить
а може вони борються?
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05.09.2022 11:09 Ответить
Хай краще замість українського воїна намалює кабзона - і хай обіймаються...
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05.09.2022 11:19 Ответить
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05.09.2022 12:06 Ответить
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05.09.2022 12:06 Ответить
Надо пошуршать откуда этот художник и откуда папа-мама.
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05.09.2022 12:16 Ответить
Дебіл.
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05.09.2022 12:19 Ответить
🤢🤮
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05.09.2022 12:49 Ответить
Фуфло для идиотов.
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05.09.2022 12:57 Ответить
Обратите внимание на детали:
1. Российский солдат с автоматом
2. Лицо российского солдата закрыто
3. "Хищный" взгляд российского солдата

Это какой же тварью нужно быть, чтобы такую композицию нарисовать. Тут все продумано.
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05.09.2022 13:14 Ответить
Знову голуби миру вилазять🤢
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05.09.2022 13:17 Ответить
вслед за папой римским.....
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05.09.2022 22:04 Ответить
 
 