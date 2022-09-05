В Австралии нарисовали мурал, на котором обнимаются украинский и российский солдат. Пришлось закрасить. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал, оскорбивший чувства украинцев.
Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Лига.нет.
Мурал, на котором занимаются солдаты ВСУ и армии РФ, появился в Мельбурне на прошлой неделе. Огромное изображение размером с трехэтажное здание было задумано местным художником Питером Ситоном (CTO) как послание миру, но украинцы расценили его как оскорбление.
Стефан Романив из Австралийской федерации украинских организаций заявил, что изображение напоминает ему насильника, обнимающего жертву. "Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены насильник и жертва, обнимающиеся", - возмутился он.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал мурал крайне оскорбительным для всех украинцев и призвал его удалить.
Ситон услышал возмущение и в ночь на понедельник зарисовал свою картину, извинившись перед украинской общиной.
"Дегуманизация противника – один из элементов войны. Моя работа была только о том, чтобы добавить человеческий фактор в обе враждующие стороны", – попытался он объяснить свою позицию.
Пожалуйста, подождите...
Обніматись ?!...Нє. Нехай костлявая обнімається. Та їй теж западло.
Спробувати ..."додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони"... навряд можливо без додаткового стимулу.
Вілкул замальовує мурал Борису Джонсону
Брехло. Кацапська наволоч на цьому "муралі" зображена з набагато більшою деталізацією, має щось накшталт обличчя і ратиць. Тож це була спроба в харошіє рузкіє на тлі українців
1. Российский солдат с автоматом
2. Лицо российского солдата закрыто
3. "Хищный" взгляд российского солдата
Это какой же тварью нужно быть, чтобы такую композицию нарисовать. Тут все продумано.