За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки оккупационные войска совершили 11 атак на города и деревни. Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства мирного населения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Очередные удары пришлись по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Курахово, Славянск, селах Парасковиика, Тоненькое. Армия РФ обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожный путь.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.









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