Благотворительный аукцион в поддержку защитников "Азовстали" провели в Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье Ассоциация защитников семей "Азовстали" провела благотворительное мероприятие - выставку-продажу художественных работ - в поддержку героев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Наша цель - поддержать информационный шум вокруг героев Азовстали и самой войны. Если наши голоса утихнут, то и о войне забудут наши зарубежные партнеры, и украинцы немного расслабятся. Это мероприятие не развлекательное. Наша цель - собрать средства на реабилитацию военнопленных, ведь многие из них без конечностей и нуждаются в лечении и реабилитации", - сказала организатор мероприятия Ярина Геращенко.

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К выставке-продаже готовились около месяца. Работы присылали мастера и мастерицы со всей Украины и заграницы. В общей сложности было представлено около 500 работ.

"Мы получили 250 заявок от художников, но авторы присылали не по одной работе. Мы даже не думали, что будет такое мероприятие", - добавила одна из организаторов Наталья Соловьева.

100% прибыли от проданных работ на аукционе и во время выставки будут переданы в фонды Ассоциации защитников семей "Азовстали" и Патронатной службы "Ангелы Азовы".

Благотворительное мероприятие сопровождалось выступлениями запорожских групп "Banderstadt", "Хорта" и Sabina Safarli.

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Арт-проект реализован совместными усилиями активистов Ассоциации защитников семей "Азовстали" города Запорожья, волонтерскими организациями и добровольцами, защищающими государство на запорожском направлении.

















