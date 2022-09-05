РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4842 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
1 977 7
аукцион (185) Запорожье (2340) Азов (697) Азовсталь (354)

Благотворительный аукцион в поддержку защитников "Азовстали" провели в Запорожье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожье Ассоциация защитников семей "Азовстали" провела благотворительное мероприятие - выставку-продажу художественных работ - в поддержку героев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Наша цель - поддержать информационный шум вокруг героев Азовстали и самой войны. Если наши голоса утихнут, то и о войне забудут наши зарубежные партнеры, и украинцы немного расслабятся. Это мероприятие не развлекательное. Наша цель - собрать средства на реабилитацию военнопленных, ведь многие из них без конечностей и нуждаются в лечении и реабилитации", - сказала организатор мероприятия Ярина Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азовец с псевдонимом Манго о плене в Оленовке: "Допросы, угрозы. Постоянно хотелось есть. На двое суток 600 граммов воды". ВИДЕО

К выставке-продаже готовились около месяца. Работы присылали мастера и мастерицы со всей Украины и заграницы. В общей сложности было представлено около 500 работ.

"Мы получили 250 заявок от художников, но авторы присылали не по одной работе. Мы даже не думали, что будет такое мероприятие", - добавила одна из организаторов Наталья Соловьева.

100% прибыли от проданных работ на аукционе и во время выставки будут переданы в фонды Ассоциации защитников семей "Азовстали" и Патронатной службы "Ангелы Азовы".

Благотворительное мероприятие сопровождалось выступлениями запорожских групп "Banderstadt", "Хорта" и Sabina Safarli.

Смотрите: Защитник "Азовстали" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов. ФОТО

Арт-проект реализован совместными усилиями активистов Ассоциации защитников семей "Азовстали" города Запорожья, волонтерскими организациями и добровольцами, защищающими государство на запорожском направлении.

Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 01
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 02
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 03
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 04
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 05
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 06
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 07
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 08
Благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали провели в Запорожье 09
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поширюймо цю новину на своїх сторінках. не можна давати владі забути про азовців.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:10 Ответить
Неначасі критикувати владу! Ми повинні бути вдячні Зєлє, шо він не втік! (С)
показать весь комментарий
05.09.2022 11:15 Ответить
ну я поклони вже побила, "вірую" прокричала, що там ще, портрет обцілувала (буе))
піду тепер про азовців напишу!
показать весь комментарий
05.09.2022 11:18 Ответить
Ага , щас 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.09.2022 12:14 Ответить
І це Запоріжжя.
Наша зевлада навіть в Києві Днів пошани за загиблими в оленівці не зробила.
І поки що ніхто не збирається їх визволяти.
Здали на смерть в полон наших Героїв.
Мабуть так вони, тобто влада і розраховувала, щоб не дійшла правда за здачу Маріуполя і в цілому України.
показать весь комментарий
05.09.2022 15:11 Ответить
Пам"ятаєте, як командир полку Азов, Денис Прокопенко (Редіс), відмовився віддати честь zеленському перед строєм, на параді 2019 до Дня Незалежності? Схоже, ница ZE-потвора цього Редісу та всім героям-азовцям не пробачила... Спочатку ZEлена наволоч здала наш південь москалям, в "турборежимі", а потім здали москалям і всіх Азовців... Саме так гнусавий виродок помстився нашим героям за той вчинок перед строєм у 2019 році. І не дарма тема Азову геть зникла з інформаціонного простору провладного, так званого, "марафону єдності". Ніби й не було взагалі тих 2500 хлопців та дівчат, які склали зброю не за власним бажанням, а саме за наказом, так званого, "верховного головнокомандувача".
показать весь комментарий
06.09.2022 18:52 Ответить
він й не мав би віддавати честь Президенту, Статут це не зобов'язує робити.
показать весь комментарий
07.09.2022 01:06 Ответить
 
 