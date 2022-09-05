8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

По данным следствия, с началом российской агрессии 8 стражей порядка предали присяге и перешли на сторону врага. Они добровольно согласились на предложение оккупационных властей РФ вступить в структурные подразделения незаконно созданных правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"В захваченных оккупантами админзданиях полиции четверо подозреваемых начали "службу" в так называемом "Старобельском райотделе внутренних дел МВД ЛНР", еще двое - в оккупационном "Новопсковском райотделе внутренних дел МВД ЛНР". Судебный охранник после прохождения собеседования занял псевдодолжность сотрудника полиции "Миловского райотдела внутренних дел МВД ЛНР". Еще один подозреваемый продолжил "работу" в так называемом "Старобельском следственном изоляторе УИН МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).