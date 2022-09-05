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8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным следствия, с началом российской агрессии 8 стражей порядка предали присяге и перешли на сторону врага. Они добровольно согласились на предложение оккупационных властей РФ вступить в структурные подразделения незаконно созданных правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"В захваченных оккупантами админзданиях полиции четверо подозреваемых начали "службу" в так называемом "Старобельском райотделе внутренних дел МВД ЛНР", еще двое - в оккупационном "Новопсковском райотделе внутренних дел МВД ЛНР". Судебный охранник после прохождения собеседования занял псевдодолжность сотрудника полиции "Миловского райотдела внутренних дел МВД ЛНР". Еще один подозреваемый продолжил "работу" в так называемом "Старобельском следственном изоляторе УИН МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

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8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 01
8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 02
8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 03
8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 04
8 правоохранителям, сотрудничающим с оккупантами в Луганской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 05

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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Ну так мусорня на будь якій захопленій території перекраситься, чи всі наївно думають що всі дружно звільняться? Особливо полкани які все життя в кабінетах хабарі гребуть, а тут звільняться? Не будьте дурнями
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05.09.2022 11:14 Ответить
і знову заретушовані морди, ЧОМУ? Якщо факт доведено то кого ви охороняєте, мільйон ботів Петра Олексійовича від бажання помсти?
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05.09.2022 11:35 Ответить
Типова поведінка мусарів, їх в Київскій області більше місяця ніхто не бачів
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05.09.2022 12:00 Ответить
фотки - замазані рила, імен немає...стаття знову ніачьом..аби бовкнути..
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05.09.2022 14:04 Ответить
 
 