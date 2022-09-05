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Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Буче на Киевщине правоохранители обнаружили в гараже тела двух человек, погибших от рук оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 01

"При отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных жителей", - говорится в сообщении.

На месте преступления правоохранители обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе.


Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 02
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 03
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 04
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 05

Смотрите также: В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал. ФОТОрепортаж

"Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию "102", - отмечает Небытов.
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Топ комментарии
+19
Как не печально осознавать, только с каждым днём всё больше и больше будут вскрываться преступления кацапов в Украине. По моему убеждению, виновные в смертях украинцев не только кацапы, а и власть, и президент, который клал руку на Конституцию и давал клятву о сохранении целостности территории и гарантировал мир над головой украинцев.
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05.09.2022 11:12
+15
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05.09.2022 11:15
+9
Ето наверное сделал только путен. Остальные руzкие неувиноваты. Или как там говорят в Европе? Вы же там в Европе не ужесточайте визовый режим. Ато ниувинаватые росийские солдаты захотят посетить Европу.
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05.09.2022 11:16
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Как не печально осознавать, только с каждым днём всё больше и больше будут вскрываться преступления кацапов в Украине. По моему убеждению, виновные в смертях украинцев не только кацапы, а и власть, и президент, который клал руку на Конституцию и давал клятву о сохранении целостности территории и гарантировал мир над головой украинцев.
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05.09.2022 11:12 Ответить
Этот приём называется "размытие ответственности". Кацапы виноваты в одном, а власть - в другом, это во-первых. А во-вторых, гораздо печальнее осознавать то, что вскроются возможно не все преступления кацапов.
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05.09.2022 11:16 Ответить
А то, что вскрываются и документируются следственной группой трибунала ООН, это всё-таки хорошо.
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05.09.2022 11:17 Ответить
Да, полностью согласен с вами. Точно так, как скрытые смерти после событий конца 2013 начало14годов в лесах под Киевом. Ой, сколько трупов неопознанных, замученных мусорами лежат в земле
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05.09.2022 11:20 Ответить
я очень надеюсь, после окончания войны, будет групповой иск за преступную бездеятельность, игнорирование очевидных фактов, например от жителей Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Макарова и так далее к этой власти! по результатам которого, зелёная власть загремит в тюрьму до конца своих дней
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05.09.2022 12:14 Ответить
да, нужно надеяться, но наблюдая за действиями нашего харанта, можно с уверенностью сказать, что на конституцию он клал не только руку, но и то, чем играл на рояле..
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05.09.2022 14:17 Ответить
понятное дело, сами себя они не осудят! я надеюсь на следующую власть! хотя нашему нариду хватит ума переисбрать это недоразумение еще раз... если это недоразумение вообще допустит следующие выборы
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05.09.2022 15:21 Ответить
та не..вы неправильно считаете..может и набралось 73%, но это от тех 100%, что пришли на выборы, а не 73% от всех граждан Украины..

кроме того - голосовать имеют право дееспособные граждане Украины с 18 лет..лица, в судебном порядке признаные недееспособными не могут голосовать, не проводятся выборы на временно окупированных територриях..

не беру вариант фальсификации результатов на избирательных участках...

так от кого 73 те долбаные процента считаете???

та то ничего..сча через Дию будут голосования..
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05.09.2022 16:45 Ответить
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05.09.2022 11:15 Ответить
і пограбували
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05.09.2022 11:16 Ответить
Ето наверное сделал только путен. Остальные руzкие неувиноваты. Или как там говорят в Европе? Вы же там в Европе не ужесточайте визовый режим. Ато ниувинаватые росийские солдаты захотят посетить Европу.
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05.09.2022 11:16 Ответить
русские - это монстры и бесы! абсолютное зло!
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05.09.2022 11:27 Ответить
Прям как гитлеровцы, вон и звезда Давида на цепочке
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05.09.2022 11:28 Ответить
(ОЙ)бані свині...
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05.09.2022 11:43 Ответить
Це не страта.Страчують злочинців.Ця наволоч вбиває беззахисних людей.Бо впевнені що їм за це нічого не буде.Тварюки!
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05.09.2022 11:53 Ответить
Очевидно вбили єврея чи євреїв. Треба оповістити Ізраїль і єврейську спільноту.
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05.09.2022 12:00 Ответить
Халакост..
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05.09.2022 13:38 Ответить
.. ви не уявляєте (хто з Українців не пережив це), як воно йти зі своєї, збудованої хати, обстрілюваної ворожою важкою зброєю, беззбройному, безсилимому щось із загарбником зробити, коли "стрілкотня" за пару кілометрів поряд, коли "профільні" сайти, куди-таки пробився за інформацією, пишуть, що "зброї добровольцям нема і усе укомплектовано" - і ти - тупо тікаєш "світзаОчі" під обстрілами з обох боків у невідОмість на своїх двох
Зєля-дермак, ви - наші довічні боржники, шашличніки хр.нові
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05.09.2022 13:47 Ответить
 
 