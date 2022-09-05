Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан. ФОТОрепортаж

В Буче на Киевщине правоохранители обнаружили в гараже тела двух человек, погибших от рук оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"При отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных жителей", - говорится в сообщении.

На месте преступления правоохранители обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе.











Смотрите также: В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал. ФОТОрепортаж

"Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию "102", - отмечает Небытов.