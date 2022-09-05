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Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Буче на Киевщине правоохранители обнаружили в гараже тела двух человек, погибших от рук оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"При отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных жителей", - говорится в сообщении.
На месте преступления правоохранители обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе.
"Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию "102", - отмечает Небытов.
Топ комментарии
+19 Добрый ЭХ
показать весь комментарий05.09.2022 11:12
+15 Перехватчик
показать весь комментарий05.09.2022 11:15
+9 Valter Valter
показать весь комментарий05.09.2022 11:16
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кроме того - голосовать имеют право дееспособные граждане Украины с 18 лет..лица, в судебном порядке признаные недееспособными не могут голосовать, не проводятся выборы на временно окупированных територриях..
не беру вариант фальсификации результатов на избирательных участках...
так от кого 73 те долбаные процента считаете???
та то ничего..сча через Дию будут голосования..
Зєля-дермак, ви - наші довічні боржники, шашличніки хр.нові