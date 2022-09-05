РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Фото СпортВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 285 21
дети (6020) Мариуполь (5562) образование (2225) школа (2886) Андрющенко Петр (526)

Очередь, давка, скандалы: оккупанты запустили в Мариуполе один школьный автобус на несколько сотен детей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

Россияне запустили в захваченном Мариуполе всего один автобус на несколько сотен детей, которые должны ходить в школу.

Об этом пишет в телеграмм-канале советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе запустили первый школьный автобус. Первый и единственный. Один на несколько сотен детей, обязанных ходить в школу", - написал он.

По словам Андрющенко, теперь поход в школу сопровождается необходимостью стоять в очереди, давкой и скандалами, а происходит это под наблюдением полицаев.

Также смотрите: Мариупольцы продолжают жить в домах, где не провели эксгумацию тел - горсовет. ВИДЕО 18+

"Школы при оккупантах - не образование. Это часть системы лагерей и моральной пытки Украинцев", - считает Андрющенко.

Очередь, давка, скандалы: оккупанты запустили в Мариуполе один школьный автобус на несколько сотен детей 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Здивована, що там стільки дітей. Це явно батьки чекали рюській мір. Шкода діточок.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:25
+14
Взагалі дивовижно, що там є ті сотні дітей і працюючі школи.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:18
+12
Це вже втрачені для нас діти. Точніше, вони НІКОЛИ не були проукраїнськими. У кращому випадку нейтральними. А батьки їзні тупо ватники.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как при СССР
показать весь комментарий
05.09.2022 11:16 Ответить
Це покращений варіант, вже як в "руском мірє".
показать весь комментарий
05.09.2022 11:27 Ответить
Взагалі дивовижно, що там є ті сотні дітей і працюючі школи.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:18 Ответить
При Гетьману так і було. Але 73% ******** вибрали в 2019 війну. От і мають. Сподіваюсь, що там всі тільки віборці клоуна.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:42 Ответить
Легко йому було тоді самовпевнено розкидуватись словами, думаючи, що у відповідь не буде нічого, є в цьому якась зла іронія. Недоумки порохоботи досі вважають, що він все робив правильно, не вбачаючи в цьому одну з багатьох причин сьогоднішніх подій.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:43 Ответить
Здивована, що там стільки дітей. Це явно батьки чекали рюській мір. Шкода діточок.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:25 Ответить
Це вже втрачені для нас діти. Точніше, вони НІКОЛИ не були проукраїнськими. У кращому випадку нейтральними. А батьки їзні тупо ватники.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:34 Ответить
Ще не втрачені. Якщо протягом року Марик звільнять, то це покоління ще можна витягти.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:02 Ответить
А чего они поперлись в вражьи школы?
показать весь комментарий
05.09.2022 11:31 Ответить
Українці ни за яких обстави не відправлять свою дитину в окупаційну школу з російськими вчиталями та російскими підручниками.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:46 Ответить
Згоден. Є інші рішення. А не просто пливти за течією за рахунок морального здоров'я рідної дитини.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:58 Ответить
вот оно чудо, при бандеровцах то не было школьных автобусов и все ходили пешком
показать весь комментарий
05.09.2022 11:33 Ответить
Ватаватная, даже при тех уе...нах которые там рулят "образованием" можно уйти на семейку/домашнее и учить то что хочется и как получится (похрен на тот год,контрольные,экзамены и пр.муть, жизнь на этом не заканчивается) но не вести ребенка в эту помойку и пытаться выехать .Но нет, стадом,в аХтобус, на промывку мозгов.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:06 Ответить
асвабаждьоний горад ! вєдь зажілі долго ждалі асвабадітєлєй
показать весь комментарий
05.09.2022 12:33 Ответить
Они мучались переживали и долго ждали асвабадителей и вот бинго.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:04 Ответить
Теж дивуюся, що там ще є кому ходити до школи.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:39 Ответить
Каждый заслуживает своей участи!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:45 Ответить
Школи при окупантах - не освіта. Це частина системи таборів та морального катування Українців". Джерело: https://censor.net/ua/p3365131
показать весь комментарий
06.09.2022 20:19 Ответить
С возвращением в родную говень ! ))
показать весь комментарий
06.09.2022 21:47 Ответить
Да, згодна, це не батьки, які відправляють своїх дітей на Таке НАВЧАННЯ...це ж мука, для дитини.
А потім будуть говорити, чому їхні діти до них же , до батьків, відносяться з НЕНАВИСТЮ, іншого відношення, в таких школах, не навчать!!! Так їм і треба!!
Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
07.09.2022 16:09 Ответить
 
 