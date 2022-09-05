Последствия обстрела Сумщины российскими оккупантами: Повреждены дома, линии электропередач и авто. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли село Волфино на Сумщине.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Деревня Волфине, Белопольская громада. Повреждены частные дома мирных жителей и автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела разорваны линии электропередач, 25 абонентов всю ночь были без электроэнергии.

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