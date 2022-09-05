Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экс-нардепа-изменника, а ныне "глава" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита. Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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