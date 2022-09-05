Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экс-нардепа-изменника, а ныне "глава" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита. Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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Реєстрація: 05.09.2022
"Нагадаємо, раніше юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко повідомив, що бізнес родини екснародного депутата України Євгенія Мураєва переписали на Вадима Слюсарєва, якого ЗМІ називали "одним з кураторів партії "Слуга народу" Джерело: https://censor.net/ua/n3364955"
- Общенациональная программа «Человек года - 2008» признала Сальдо лучшим градоначальником Украины.
- В Верховной раде 2012-го року активиста назначили зампредседателя комитета по строительству, градостроению, ЖКХ и региональной политике.
- Двумя годами позже госдеятель перешел в партию «Наш край» и возглавил ассоциацию инвесторов и строителей «Стройинвестсоюз».
- Некто Семенчев продолжал политическую деятельность и стал депутатом Херсонского горсовета от «Блока Владимира Сальдо». Летом 2014-го началось судебное разбирательство в отношении Семенчева, которого обвинили в коррупции. Процесс растянулся на несколько лет, позже в деле появилось также подозрение в хищении бюджетных средств, выделенных на капремонт дорог, в особо крупном размере (13 млн гривен).
- Летом 2016-го Владимира Васильевича арестовали в Доминиканской Республике по обвинению в похищении бизнесмена Дениса Пащенко, приговорили к 25 годам тюрьмы и отпустили под залог в $ 2 млн - такую версию озвучил сам Пащенко. Однако Любовь Сальдо утверждала, что все было наоборот.
- В начале марта 2022-го политик вместе с однопартийцем Игорем Семенчевым вошел в «Комитет спасения за мир и порядок», возглавил объединение Кирилл Стремоусов.
В протоколе допроса Кернеса было сказано, что он выманивал деньги как наперсточник.
Также он обвинялся в мошенничестве на территории России (в Туле и Москве) за использование фальшивых чеков и недоплату денег. Впоследствии против будущего политика было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму ему удалось не попасть.
14 августа 1992 - по приговору Харьковского областного суда Кернеса был признан виновным в совершении ограбления и мошенничества по ст. 143 ч. 2 УК Украины). Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительно трудовой колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля, а также за хулиганские действия.
После освобождения Адольфович занимался приватизацией предприятий энергетического комплекса, где сотрудничал с отцом будущего мэра Харькова Михаила Добкина Марком Добкиным. Вместе с Добкиным записал предвыборный ролик "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", ставший топ-хитом всего украинского и российского интернета, после чего в 2006 году Адольфович был избран секретарем городского совета - "Дегенерати атакують та перемагають".
Действуя в составе банды (В.Блинника, Е.Смицкого и др.) Кернес похитил Александра Кутянина та Сергея Ряполова, поместил их в подвал, подвесил на цепи и самолично избивал при поддержке членов своего бандформирования. По данному факту Г.Кернесу было предьявлено обвинение по ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством).
В сентябре 2016 сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.
Также он приобрел в собственность недвижимость и ряд предприятий в Харькове: гостиница «Националь», завод «Металлист» и несколько другими предприятий. Был членом Партии регионов и возглавлял Харьковскую городскую организацию политсилы.
Является также основателем ораганизации Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт, вместе с - Михаил Добкин, Олег Царёв, Дмитрий Святаш, Бойцовский клуб «Оплот», Ночные Волки Путина, Фонд «Пересвет» Объединения ветеранов войны в Афганистане, Донские казаки.
Самое известное публичное изречение Кернеса «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».
Валерий Соловей рассказывал, что в январе - феврале 2014 года ряд руководителей Харьковской области и Харькова якобы получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации. "Добкин и еще один, кого я назвал, вернули сразу. А Кернес отказался возвращать, поэтому получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса. Димент в назидание другим был вообще убит."
Издох Адольфович в день в день рождения Шевельова, памятную мемориальную доску которому в Харькове Адольфович приказал разбить онлайн под запись на всех телеканалах Харькова (Шевельов писал на української мові и в основном про Голодомор).