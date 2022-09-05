РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 252 3
война (46696) обстрел (20119) Нацполиция (15728) Запорожская область (2243)

В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В минувшие выходные оккупанты разрушили более десяти домов в населенных пунктах Пологовского района, сельскохозяйственную технику и склады с зерном. Также повреждено одно частное предприятие в Запорожском районе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 01

"В течение выходных под вражеский обстрел российских преступников попали города Орехов и Гуляйполе, села Малая Токмачка и Никольское Пологовского района, пгт. Камышеваха Запорожского района. Оккупационные войска беспощадно били артиллерией по жилым домам жителей Гуляйполя.

В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 02

В некоторых домах произошло прямое попадание снарядов, в результате чего остались повреждены крыши, стены и фасады. Осколками деформирована дворовая территория, хозяйственные постройки, гаражи и транспортные средства людей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ГУР уничтожили склад бюллетеней для "референдума" и базу ФСБ в Каменце-Днепровской

В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 03

Жители Орехова также сообщили о последствиях вооруженной атаки россиян – осколками разорванных снарядов повреждены две многоэтажки и разрушены в них четыре квартиры. Также под огонь оккупантов попали частные дома ореховцев – в них сильно побило шифер, разбило окна и приусадебную территорию.

В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 04

"Помимо этого в эти выходные полицейские зафиксировали вооруженные обстрелы села Малая Токмачка Пологовского района. Снарядами повреждено несколько домов в частном секторе. Враг нанес удары по частному предприятию неподалеку от п. Камышуваха Запорожского района и повредил помещение объекта. А в селе Никольское Пологовского райна рашисты попали в одно из фермерских хозяйств. В результате атаки на складском помещении уничтожено 150 тонн зерна", - отмечают в Нацполиции.

Также читайте: Российские захватчики ночью ударили по пригороду Запорожья, - городской совет


В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 05
В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 06
В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 07
В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 08
В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция 09
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От чомусь я не сумнівався що після того як дозволять вивозити зерно рашисти почнуть бити по зерносховищам а блище до зими і по теплогенерующим станціях
показать весь комментарий
05.09.2022 15:53 Ответить
нет никакой "армии рф". 👎👎👎
есть банда мародеров, воров и ублюдков
показать весь комментарий
05.09.2022 16:56 Ответить
Москальська дика орда , намагається знищити украінську націю не тільки воєнними вбивствами , а і голодом ,і холодом !

Кацапи , нічого у вас не вийде , бо ми переможемо і виб'ємо вас з нашоі землі 😡
показать весь комментарий
05.09.2022 19:31 Ответить
 
 