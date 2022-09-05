В результате обстрела Криворожского района войсками РФ погибла женщина, ранены 3 человека, - прокуратура. ФОТО

Российские оккупационные войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.

Так, днем 5 сентября 2022 г. российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов г. Апостолово Криворожского района. В результате обстрела погибла женщина.

Трое местных жителей получили ранения, они госпитализированы в больницу.

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В результате обстрела войсками РФ повреждены частные дома и газопровод.

Также оккупанты обстреляли г. Зеленодольск, повреждена инфраструктура предприятия. Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.



