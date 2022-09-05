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граница (4736) очередь (249) перевозки (510) Польша (7471) Найем (563)

Очередь из грузовиков на украинско-польской границе достигла 54 км. Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег и объявили забастовку, - Найем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег по налаживанию круглосуточного фитосанитарного и ветеринарного контроля на польско-украинской границе.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на польском пункте пропуска "Дорогуск" забастовка. Водители грузовиков перекрыли трассу, каждый час пропускают по 2 автомобиля - 1 с товаром и 1 пустой. Польские водители выдвинули три требования: ускорить фитосанитарный и ветеринарный контроль и перевести службу на круглосуточный режим.

Я уже писал: до войны контроль проходили до 80 грузовиков в сутки, а в последние дни – от 12 до 25. Если есть объективные причины такого замедления работы, то мы готовы сделать от себя все зависящее для ускорения процесса и увеличения пропускной способности пункта пропуска. Но вместе с тем мы ждем и от всех служб с польской стороны такого же продвижения.

Читайте также: На украинско-польской границе критическая ситуация, очередь из грузовиков – более 45 км. Все из-за низкой эффективности работы польских служб, - Найем

Мы уже не раз предлагали вынести это оформление за пределы пункта пропуска, дать своих специалистов, организовать проверку на нашей стороне. Мы готовы были принять вариант коллег из Польши. Но нет. Наши западные соседи делали вид, что ничего не происходит и каждый день проверяли все меньше и меньше автомобилей.

Сегодня очередь у Ягодина стала еще длиннее. Уже 54(!) километра. Все понимают – очередь только вырастет на перекрытой трассе, если ничего не изменится в ближайшие часы, максимум – дни.

Бастующие перевозчики также хотят, чтобы в Польшу пустой транспорт выезжал из Украины вне очереди. Выходит, что польский перевозчик за 1-2 суток заезжает в Украину, и хочет вне очереди возвращаться обратно в Польшу. Все, чтобы как можно скорее загрузиться новым товаром и снова ехать в Украину.

Но нам тоже крайне важно, чтобы и наши товары выезжали на продажу из Украины как можно скорее. Мы должны экспортировать свою продукцию. Наши перевозчики должны пересекать границу в нормальные сроки. Ибо, когда они ждут по 7-10 дней в очереди, то каждый день теряют примерно 400 евро на каждом автомобиле. Через неделю ожиданий в очереди перевозчик теряет не просто деньги, но и любой смысл работать вообще. И именно проблему многодневного простоя перевозчиков на въезде в Польшу должно решить налаживание круглосуточного фитосанитарного и ветеринарного контроля.

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Именно то, что требуют и польские перевозчики сегодня на своей забастовке.

Единственное требование, которое нас действительно удивляет, - отменить "транспортный безвиз" для украинских перевозчиков и вернуть разрешения. Я хотел бы успокоить наших перевозчиков: пока речь об отмене "транспортного безвиза" не идет. Скорее всего, это политическое требование польских перевозчиков. Цель – оказать дополнительное давление на польское правительство для решения вышеуказанных проблем", - рассказал Найем.

Очередь из грузовиков на украинско-польской границе достигла 54 км. Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег и объявили забастовку, - Найем 01
Очередь из грузовиков на украинско-польской границе достигла 54 км. Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег и объявили забастовку, - Найем 02
Очередь из грузовиков на украинско-польской границе достигла 54 км. Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег и объявили забастовку, - Найем 03
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Топ комментарии
+23
заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, Джерело: https://censor.net/ua/p3365244

ЦЬОГО придурка гнать в шію ‼️Хтось пояснить як цей прихвост без спец освіти попав в міністри ????

даже не дивуюсь проблемам на кордоні із-за цього придурка
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05.09.2022 18:19
+21
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05.09.2022 18:34
+16
Я розумію , що Зе - легітимний презідент , но якщо він всю фсбешную шушеру із влади не попре , то може і сам до кінця строку не досідіти на троні

вже нема сил читати про зашквари зелених - це з треба було ствлькі проросійського отребья в свої лави зібрати
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05.09.2022 18:26
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Правила форума Совет форумчан
А где этот грантоедик сейчас пристроился???
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05.09.2022 18:19 Ответить
У зам міністра його хтось пропихнув - і досі журналисти не знайшли його кришу , яка Найема тягне во владу
якщо розуміти, що його батько виходив з Афгану з радянськими війскми, то напрошуеься вивод , що Найем ЗАВЯЗАН НА РОССІЙСЬКОЕ ФСБ
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05.09.2022 18:23 Ответить
Його батько? А його брат залишився без ока у боях за Україну, чи пам'ять коротка? Чого ви тут взагалі коментуєте, хто з вас має відношення до міжнародних перевезень? Клоуни
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06.09.2022 23:44 Ответить
Warlordishe Eet

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.07.2022

кацапи почали спасати своїх агентів
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06.09.2022 23:57 Ответить
Скоро спатки пора, бо завтра школку проспиш, полум'яний
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05.09.2022 19:03 Ответить
заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, Джерело: https://censor.net/ua/p3365244

ЦЬОГО придурка гнать в шію ‼️Хтось пояснить як цей прихвост без спец освіти попав в міністри ????

даже не дивуюсь проблемам на кордоні із-за цього придурка
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05.09.2022 18:19 Ответить
Так як і секретарка Зе зараз керує РНБО і країною.
Щось дивне коїться в ОП вже 3 роки.
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05.09.2022 18:21 Ответить
Я розумію , що Зе - легітимний презідент , но якщо він всю фсбешную шушеру із влади не попре , то може і сам до кінця строку не досідіти на троні

вже нема сил читати про зашквари зелених - це з треба було ствлькі проросійського отребья в свої лави зібрати
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05.09.2022 18:26 Ответить
Напревеликий жаль скоріш за все досидить і нажаль не в буцегарні.
Коломойський бубочку на растєрзаніє народа не відасть
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05.09.2022 18:29 Ответить
заГаГдять кожного або зажмурять... Україна, надто ласий шмат, щоб тут проживали не обрізані...
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05.09.2022 18:46 Ответить
Зеленский легитимный но не президент, а артист исполняющий роль президента при регентах-Коломойском и Ермаке. И относится к артисту перед телесуфлером как к реальному государственному деятелю -наивно.
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05.09.2022 18:42 Ответить
Ми як люди законослухняні повинні Зе вважати президентом України(хоча бномінально), бо як що так відноситися до дЄрмака чи Коломойщі, то вже буде перебор.
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05.09.2022 20:53 Ответить
Ты сегодня зарегился, шоб эту муть написать? У нас демократия-хочешь артиста считать настоящим -считай себе на здоровье. Большинство из 73 процентов вообще считали, что Зеленский-это Галабаротька, в голову каждому дураку не залезешь
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05.09.2022 21:52 Ответить
По перше ні 73 % від народу України, а 73 % дебілів зі 100 які прийшли на другий тур вибора президента України і проголосували за Зе, за Пороха проголосувало у другому турі 27 %,
хоча думаю відсотків 20 Зе намалювали з потолка.
По друге ти не можеш жити в Україні і жити не по законам України чи не так ?
Це Зе клоуни плюють на закон і законні процедури, тому більщість їх рішень це
порушення закону так чи інакше і рішення Зе персонально. Закон треба поважати.
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05.09.2022 23:45 Ответить
Перечитай еще раз мною написанное. Если есть проблемы с восприятием печатного текста-это не ко мне.
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06.09.2022 07:30 Ответить
Зеленский легитимный но не президент, а артист исполняющий роль президента при регентах-Коломойском и Ермаке. И относится к артисту перед телесуфлером как к реальному государственному деятелю -наивно.

Хто ж цим сперечається, нажаль він по факту президент України.
Що з цим робити це вже інше питання, імпеічмент варіант непоганий.
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06.09.2022 11:59 Ответить
кто это вы? зелеботы?
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05.09.2022 22:19 Ответить
якби ще до легітимності додати хоча б курячого розуму та свинячої моралі!
бо ні першого, ні другого людського в зе нема!
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05.09.2022 18:54 Ответить
У нас та ж сама фігня на кордоні з Румунією, теж 50 км черга, так що тут не поляки винні.
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05.09.2022 18:20 Ответить
ок. не поляки...винна система яку на польскому напрямку поляки впроваджують, на румунському- румуни. Чи хто винен в цьому безладі?
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05.09.2022 21:51 Ответить
45 кілометрів це досягнення Зе влади чи як.
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05.09.2022 18:20 Ответить
Одне з великих досягнень в період війни.
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05.09.2022 18:24 Ответить
Ще один "зелений експерт", раніше всюдисущий "правдоруб", а тепер просто на зарплаті)
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05.09.2022 18:21 Ответить
кароче таможня всегда должна жыть хорошо и припеваючи...при бубе особенно.
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05.09.2022 18:21 Ответить
А це звідки вилізло?
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05.09.2022 18:25 Ответить
Там таких зелених ще багато 😁
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05.09.2022 18:27 Ответить
з дупла гарабца *****... Тупориле, кацапоізичне з гумором від 95 кривоКарталу.
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05.09.2022 18:49 Ответить
Тебе Дерьмак платит из смародеренной гуманитарки?
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05.09.2022 18:27 Ответить
Эта фотка не в то время сделана, когда Зеленое дерьмо с сепарами в Горловке в десны сосалось?
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05.09.2022 18:55 Ответить
Цікаво як там з туалетами і кафешками як що черга в 45 км.
Бичачі умови існування продовжуються судячи по всьому.
Звичайно митниці до лампочки, аби фінансові потоки не закінчувалися.
Порох той в свій час навіть британцям хотів митницю підпорядкувати, такий був
розпач з цим бєспрєдєлом.
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05.09.2022 18:25 Ответить
З сервісом НІЯК. Найем - придурок .
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05.09.2022 18:28 Ответить
Я чомусь думав. що під час військового стану демонстрації та страйки заборонені.
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05.09.2022 18:31 Ответить
стан воєнний в Україні
страйк в Польщі
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05.09.2022 18:58 Ответить
если Украину будут сдавать зеленые предатели тоже будешь молчать?
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05.09.2022 22:22 Ответить
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05.09.2022 18:34 Ответить
Таке твориться на всіх західних митницях, величезні черги , автомашини в чергах по 5-7 діб. Це знущання над водіями , перевізниками і експортерами, і імпортерами . Такої поганої роботи митниці за всі 30років не було . І головне , нікому до цього немає діла. Ні кабміну , ні міністерству транспорта. Проблеми простих людей державних службовців нікого не хвилюють. Але нам обіцяють долар по 50,00грн. Війна , економіка не працює , а валютні надходження в Україну кабмін не цікаво, але податок на валюту для імпортних операцій думаємо вводити. Шмигаль їздить по Європі , питання роботи кордонів не обговорюється. Краще просити , чим працювати самим. І всі роблять вигляд , що нічого не відбувається.
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05.09.2022 19:12 Ответить
цьому сприяли об*эктивні причини. Об*єктивні причини можна навіть пояснити ...науково..і вони полягають в тому, що українська митниця із самого початку була створена для заробляння грошей та поборів. Так влаштовано все законодавства і такі всі митники..інших не було і не має (це так саме як і всі військомісари чи гаішнікі завжди були спрямовані на вимагання хабарів))). Проте зараз на західні митниці поприїзжали всі митники з окупованих територій де не має ніякого руху і не має заробітку...також , практично зупинений обіг з країною агресором. Тому всі митники засередились на захіних кордонах та в Одеській області...і всі вони хочуть "заробляти". З іншого боку значно впав поток комерційних товарів і у підприємців не має коштів...тому митники намагаються компенсувати втрати , збільшивши суму поборів і вигадуючи додаткові фільтри...Це закони економіки)))
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05.09.2022 22:19 Ответить
схоже що пора вже саджати цього Мустафу, який із активіста став чиновником і дуже добре вжився у систему влади .. де зайняв свою нішу))
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05.09.2022 22:21 Ответить
Нагадаю - коли закінчувався період безмитного ввозу легковиків в Україну ...
Зразу появилися багатокілометрові черги
Просто ... провірка та оформлення - час збільшився у 5-10 разів
Просто так ?
Чи очікування наповнення бюджету ?
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05.09.2022 23:10 Ответить
54 км проползти на 1 - 2 передаче? Вот это и есть борьба с экологией! Ура товарищи!
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06.09.2022 10:51 Ответить
 
 