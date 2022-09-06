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Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Еще одну школу в Донецкой области разрушили россияне. На этот раз Кураховскую гимназию 2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Вчера поздно ночью россияне нанесли по гимназии ракетный удар — уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие многоэтажки.

К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 274 школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29, уничтожена полностью.

Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения получили 615 учебных заведений.

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Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко 01

Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко 02

Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко 03
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От худоба кацапська!
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06.09.2022 09:25 Ответить
 
 