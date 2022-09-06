В результате ракетного удара по Кривому Рогу возник сильный пожар на нефтебазе, - ОВА. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются". – говорится в сообщении.

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