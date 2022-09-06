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В результате ракетного удара по Кривому Рогу возник сильный пожар на нефтебазе, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд.
Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются". – говорится в сообщении.
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+13 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий06.09.2022 09:46
+13 stanis nasvaiko
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+10 among us кирилл
показать весь комментарий06.09.2022 09:53
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ну нет подземных хранилищ... возможно будут...когда-то.. может есть, но мало...
неправильно и опасно хранить в наземных - согласен... а где хранить? в ж/д цистернах? в автоцистернах? на АЗСках? в канистрах????
Если координаты так это на GMaps до 1м видно
А заполненности базы это уже местные крысы
Те, що нібито американи проти цього, і тому подібну брехню поширюють путінські агенти на кшталт Єрмака, Арестовича та інших.
Тут и к бабке не ходи !