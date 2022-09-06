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В результате ракетного удара по Кривому Рогу возник сильный пожар на нефтебазе, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются". – говорится в сообщении.

Также смотрите: В результате обстрела Харькова и области погибли 3 человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара по Кривому Рогу возник сильный пожар на нефтебазе, - ОВА 01
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Топ комментарии
+13
Не, ну кто мог подумать что орки ударят по нефтебазе - написал вчера я про прилет в нефтебазу в районе. Сегодня есть возможность написать то же самое. Я понимаю что топливный кризис преодолен, ракеты у орков кончились - можно снова складывать все яйца в одну корзинку.
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06.09.2022 09:46
+13
Поки що війна не буде перенесена на територію РФ - Україна буде знищуватиметься. Необхідно почати робити бавовну на російських електростанціях, нафтосховищах та іншій інфраструктурі.
Те, що нібито американи проти цього, і тому подібну брехню поширюють путінські агенти на кшталт Єрмака, Арестовича та інших.
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06.09.2022 09:55
+10
Меня мучает вопрос: как они с...ки, что вчера, что сегодня попали с первого раза? Что за мразь, которая даёт эти данные?
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06.09.2022 09:53
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Не, ну кто мог подумать что орки ударят по нефтебазе - написал вчера я про прилет в нефтебазу в районе. Сегодня есть возможность написать то же самое. Я понимаю что топливный кризис преодолен, ракеты у орков кончились - можно снова складывать все яйца в одну корзинку.
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06.09.2022 09:46 Ответить
Просто не потрібно ворога недооцінювати. Там учора зупинили Каховську, а це уже критична інфраструктура.
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06.09.2022 09:49 Ответить
согласен с каждым Вашим словом...
ну нет подземных хранилищ... возможно будут...когда-то.. может есть, но мало...
неправильно и опасно хранить в наземных - согласен... а где хранить? в ж/д цистернах? в автоцистернах? на АЗСках? в канистрах????
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06.09.2022 10:00 Ответить
Меня мучает вопрос: как они с...ки, что вчера, что сегодня попали с первого раза? Что за мразь, которая даёт эти данные?
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06.09.2022 09:53 Ответить
Данные какие?

Если координаты так это на GMaps до 1м видно

А заполненности базы это уже местные крысы
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06.09.2022 10:06 Ответить
пока этим мразей не начнут вешать привселюдно , это не прекратится
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06.09.2022 10:09 Ответить
Поки що війна не буде перенесена на територію РФ - Україна буде знищуватиметься. Необхідно почати робити бавовну на російських електростанціях, нафтосховищах та іншій інфраструктурі.
Те, що нібито американи проти цього, і тому подібну брехню поширюють путінські агенти на кшталт Єрмака, Арестовича та інших.
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06.09.2022 09:55 Ответить
Та не буде війна перенесена на територію рф, бо рф ядерна недосрань.
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06.09.2022 10:38 Ответить
А який тоді сенс для України взагалі воювати? Адже якщо не перенести війну на тариторію рф, кацапи зможуть воювати довго - і від України, з їхніми можливостями вести обстріли мало ,що залишиться.
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06.09.2022 10:52 Ответить
Дадуть американці далебійних ракет,буде таке і у кацапів.А так поки що констатація
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06.09.2022 10:00 Ответить
А де наші ССО? Де наша агентура та ДРГ на территоріі ворога?Чому не горять ліси в Курській та Белгородскій областях ?Все повинно палати
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06.09.2022 10:30 Ответить
Координаты нефтебазы, номера резервуаров, остатки в литрах ...передал агент Сивковича, нардеп Гетманцев используя данные налоговой про ежедневные остатки топлива.....
Тут и к бабке не ходи !
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06.09.2022 10:02 Ответить
А скільки баз було підірвано на території рф за цю добу???!!!! Де помста, а ЗеЛох???
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06.09.2022 10:17 Ответить
тільки повні дибіли або вороги, після 6 місяців війни, могли зберегати великий об'єм палива в одному місці. А враховуючи, що там рулить РИГ-вілкуляка робіть висновки самі
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06.09.2022 10:59 Ответить
Корректировщики работают.
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06.09.2022 11:37 Ответить
Прошло пол года войны, снова на нефтебазе хранятся нефтепродукты, кто за это ответит?
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06.09.2022 12:31 Ответить
 
 