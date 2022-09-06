Войска РФ 17 раз обстреляли Донбасс, пострадали гражданские, в том числе ребенок, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки российские оккупационные войска 17 раз обстреляли Донецкую область. Пострадали гражданские жители, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Под постоянным огнем оккупантов находятся Авдеевка и Бахмут. Удары получили также город Курахово, села Богоявленка, Хромово, Георгиевка и Константиновка. Враг применил ракеты ЗРК "С-300", реактивные системы "Град", артиллерию. Разрушены и повреждены 14 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов.

В результате ракетных обстрелов Курахово ночью разрушена школа и поврежден школьный автобус. А в Бахмуте ранен ребенок и повреждено здание ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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С помощью полиции эвакуированы еще 269 человек, с начала обязательной эвакуации – более 13 900 человек, среди них 2339 – дети, 627 – люди с инвалидностью.













