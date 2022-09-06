Утром российские оккупанты ударили минометами и артиллерией по Сумщине, всего 36 "прилетов", - ОВА. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром оккупанты обстреливали территории Белопольской и Шалыгинской громады из минометов и артиллерии.

Всего зафиксировано 36 "прилетов".

В результате обстрела пострадавших нет. В селе Волфине, что на Белопольщине, выбиты окна и разрублены стены в домах.

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