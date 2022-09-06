Утром российские оккупанты ударили минометами и артиллерией по Сумщине, всего 36 "прилетов", - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Сумщины.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
Так, утром оккупанты обстреливали территории Белопольской и Шалыгинской громады из минометов и артиллерии.
Всего зафиксировано 36 "прилетов".
В результате обстрела пострадавших нет. В селе Волфине, что на Белопольщине, выбиты окна и разрублены стены в домах.
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Olexa Pluzh
показать весь комментарий06.09.2022 11:19 Ответить Мне нравится 1
Kan Kan 21c2f560
показать весь комментарий06.09.2022 15:11 Ответить Мне нравится 0
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