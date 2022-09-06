Сообщено о подозрении шестерым изменникам - участникам НВФ так называемой "ДНР", - Нацполиция. ФОТО

Следователи управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении шести лицам по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что в апреле 2014 года фигуранты принимали участие в захвате административного здания Горловского городского управления милиции".

На базе захваченного административного здания дислоцировались 30 боевиков, входивших в состав силового блока так называемой ДНР. Ее участники незаконно лишали свободы и удерживали граждан Украины, в частности, проукраинских активистов и военнопленных", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили личности злоумышленников – это бывшие правоохранители и представители местных властей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.





