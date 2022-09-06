РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11648 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 147 4
война (46726) Нацполиция (15731) государственная измена (949) подозрение (244)

Сообщено о подозрении шестерым изменникам - участникам НВФ так называемой "ДНР", - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Следователи управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении шести лицам по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что в апреле 2014 года фигуранты принимали участие в захвате административного здания Горловского городского управления милиции".

На базе захваченного административного здания дислоцировались 30 боевиков, входивших в состав силового блока так называемой ДНР. Ее участники незаконно лишали свободы и удерживали граждан Украины, в частности, проукраинских активистов и военнопленных", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили личности злоумышленников – это бывшие правоохранители и представители местных властей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сообщено о подозрении шестерым изменникам - участникам НВФ так называемой ДНР, - Нацполиция 01

Сообщено о подозрении шестерым изменникам - участникам НВФ так называемой ДНР, - Нацполиция 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" це колишні правоохоронці та представники місцевої влади. " - цим все сказано.👈
показать весь комментарий
06.09.2022 11:09 Ответить
А зачем верхнее фото заблюрили? Все прекрасно помнят это "сольное выступление" Безлера ( в зелёном камуфляже) перед Горловским ППС, которые ему как бараны честь отдавали, а рядом с ним местный начальничек, который всех и построил. Так к чему этот цирк? Кому свои пидозры раздали?
показать весь комментарий
06.09.2022 11:09 Ответить
В нашей судебной системе так было изначально заложено - права преступников превыше всего, т.к. зачастую в эту категорию попадал "правящий класс".
показать весь комментарий
06.09.2022 14:03 Ответить
 
 