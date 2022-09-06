Последствия обстрела Никополя и Кривого Рога: Ранены 2 гражданских. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли два города Днепропетровщины, в результате чего ранения получили 2 гражданских.
Об этом сообщает прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Так, в ночь на 6 сентября оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по г. Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела осколочные ранения получили два местных жителя, они госпитализированы в медицинское учреждение. Повреждены дома, детсад, школа, центр творчества, спортивный клуб, помещение магазина и банка, автомобили горожан и линии электропередач.
Утром, 6 сентября 2022 года, российские военные нанесли ракетный удар по нефтебазе в г. Кривой Рог, в результате чего возник пожар. Гражданское население не пострадало.
Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.
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