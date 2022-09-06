Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Житель Умани приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле-июле 2021 года мужчина выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он за денежное вознаграждение собирал сведения с грифом секретности "Тайно" о воинской части Вооруженных Сил Украины в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы.

Осужденный получил 13 тыс. грн аванса от представителя российской разведки и рассчитывал получить еще 2000 долларов. США после передачи секретной информации", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж





