Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Житель Умани приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
"Прокуроры в суде доказали, что в апреле-июле 2021 года мужчина выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он за денежное вознаграждение собирал сведения с грифом секретности "Тайно" о воинской части Вооруженных Сил Украины в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы.
Осужденный получил 13 тыс. грн аванса от представителя российской разведки и рассчитывал получить еще 2000 долларов. США после передачи секретной информации", – говорится в сообщении.
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+14 дмитрий a4f273bf
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+5 Ivan Livliv
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Цінуймо циган!
Тринадцать тысяч - эта один день аренды комнатушки одному хасиду.
поводиря страхаються чипати...
таких гнид потрібно позбавляти права лікувати, викладати, обирати, бути обраним і працювати в бюджетних установах. довічно.
що житель такий,
вони що на вулиці валяються ті таємні документи