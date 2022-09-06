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государственная измена (949) Офис Генпрокурора (2040)

Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Житель Умани приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле-июле 2021 года мужчина выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он за денежное вознаграждение собирал сведения с грифом секретности "Тайно" о воинской части Вооруженных Сил Украины в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы.

Осужденный получил 13 тыс. грн аванса от представителя российской разведки и рассчитывал получить еще 2000 долларов. США после передачи секретной информации", – говорится в сообщении.

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Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора 01

Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора 02
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Топ комментарии
+14
Пипец, ни фото, ни фамилии. Что это за дебильная практика такая, хоспода "правоохоронци", у нас страна анонимных преступников, и особенно предателей?
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06.09.2022 11:44
+8
Таке враження що наших суддів війна не зачепила або вони судять з за поребрику! Які 12 років за зраду і масові вбивства? За такі вироки судді мають сидіти поруч з цими покидьками!
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06.09.2022 11:46
+5
Коли будуть новини щодо розлідування діяльності Ермака?
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06.09.2022 11:48
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Пипец, ни фото, ни фамилии. Что это за дебильная практика такая, хоспода "правоохоронци", у нас страна анонимных преступников, и особенно предателей?
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06.09.2022 11:44 Ответить
Такие предатели в тюрьмах, как правило, долго не находятся, там "случаются много случайностей"..
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06.09.2022 12:40 Ответить
Це означає, що він гарантовано не циган. Бо циган показують без церемоній навіть за дрібну крадіжку і без жодного вироку суду.
Цінуймо циган!
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06.09.2022 15:51 Ответить
червертуйте його нах
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06.09.2022 11:45 Ответить
засуджено до 12 років позбавлення волі ... o ce pravilnie novosti
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06.09.2022 11:46 Ответить
Таке враження що наших суддів війна не зачепила або вони судять з за поребрику! Які 12 років за зраду і масові вбивства? За такі вироки судді мають сидіти поруч з цими покидьками!
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06.09.2022 11:46 Ответить
у нас взагалі то і до війни за вбивство давали максимум 17 років і дуже рідко пожиттєве, так що мені тут також не дуже зрозуміло чому у нас такі лояльні закони, у других країнах довічне покарання за таке, а у нас курорт можна сказат
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06.09.2022 11:51 Ответить
А якщо все це скоєне під час військового стану то взагалі то має бути розстріл!
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06.09.2022 11:56 Ответить
Это жесть какая-то. С такой лояльностью к предателям они никогда ничему не научатся
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06.09.2022 11:57 Ответить
неудачный стартап.
Тринадцать тысяч - эта один день аренды комнатушки одному хасиду.
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06.09.2022 11:47 Ответить
Коли будуть новини щодо розлідування діяльності Ермака?
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06.09.2022 11:48 Ответить
не будуть..
поводиря страхаються чипати...
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06.09.2022 11:52 Ответить
как же бесят наши гуманные к предателем законы. В той же кацапии недавно 22 года дали якобы предателю, наши едва 12 выдавили.
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06.09.2022 11:56 Ответить
А що там по офісному кроту ? Як там "козирь", поживає наче небожитель?!!!
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06.09.2022 12:22 Ответить
Відставник- совкодрочер з цієі в\ч, бухав з штабістами. Вважав що колічєство налітого=кількості аркушів документів. Дурень, штабістам наливають тільки за те щоб правильно і без помилок писали твоє прізвище та звання, бо документи на звання, посаду і нагороди будуть по кілька разів повертати
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06.09.2022 12:49 Ответить
Ха,ха,ха:ШТАТЫ не воюют и смертная казнь есть.У нас война,но мы такие МЯКЕНЬКИ(как бы ему,супчик в турме,холодный не подали😄)....
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06.09.2022 13:50 Ответить
Якщо воно вже засуджно, то якого пуя ви йому пику приховуєте?
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06.09.2022 14:04 Ответить
і це все?
таких гнид потрібно позбавляти права лікувати, викладати, обирати, бути обраним і працювати в бюджетних установах. довічно.
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06.09.2022 14:29 Ответить
хера собі житель збирав таємні докі,
що житель такий,

вони що на вулиці валяються ті таємні документи
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06.09.2022 14:32 Ответить
Тю! та у нас в Киеве таких "жителей" полно, причем чем ближе к центру, тем больше попадается такие "жители", что даже никакой Р-330Ж не сравнится.
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06.09.2022 15:31 Ответить
Ну осудили уже так покажите хрюпальники этих героев,которые продаются понюшку табака ,может я когда-нибудь его встречу и плюну в лицо
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06.09.2022 16:23 Ответить
 
 