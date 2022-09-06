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Оккупанты разрушили археологический объект "Поселение Кальмиус" в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики разрушили территорию археологического объекта "Поселение Кальмиус".

Об этом сообщил в телеграме Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты делают все, чтобы уничтожить любое упоминание об украинской истории Мариуполя. Разрушена территория археологического объекта местного значения "Поселение Кальмиус". Рашисты варварски обстреливали город и продолжают стирать с карты Мариуполя памятники истории, археологии и культуры. Насаждать свое, уничтожать историю других народов - типичный "русский мир", - говорится в сообщении.

Оккупанты разрушили археологический объект Поселение Кальмиус в Мариуполе, - горсовет 01

Оккупанты разрушили археологический объект Поселение Кальмиус в Мариуполе, - горсовет 02

Оккупанты разрушили археологический объект Поселение Кальмиус в Мариуполе, - горсовет 03
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Топ комментарии
+13
Маріупільці кликали "руZZкій мір":
Результати виборів в Маріупільску міськраду
до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !

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06.09.2022 12:46
+3
"статистика упрямая вещь !"

пройшло пьять партій - сидить пьятеро

якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік
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06.09.2022 13:25
+2
не теба хейту, може й жоден не голосував, а дехто може і не ходив, а малий може і право голосу не мав...до чого твій срач? Чи ти особисто всіх на цьому фото знаєш і їхні політичні уподобання?
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06.09.2022 13:18
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Маріупільці кликали "руZZкій мір":
Результати виборів в Маріупільску міськраду
до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !

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06.09.2022 12:46 Ответить
не теба хейту, може й жоден не голосував, а дехто може і не ходив, а малий може і право голосу не мав...до чого твій срач? Чи ти особисто всіх на цьому фото знаєш і їхні політичні уподобання?
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06.09.2022 13:18 Ответить
"статистика упрямая вещь !"

пройшло пьять партій - сидить пьятеро

якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік
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06.09.2022 13:25 Ответить
так, сидять п'ятеро, а в тебе п'ять пальців! Л-логіка!
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06.09.2022 13:31 Ответить
Тут не конкретно про цих людей йдеться мова. Якби не бидломаса на югА-вАстокЬЄ починаючи ще за часів чучми не любіла руззьгій мір, не голосувала за зеків та "хАзяйствЄнніків", а потім з кінця 2013-го не звала ***** то нічого б такого ми зараз не мали.
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06.09.2022 14:14 Ответить
чому не конкретно? цитата: "жоден із тих, хто сидить на зупинці"
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06.09.2022 14:36 Ответить
Не треба викручуватись.
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06.09.2022 14:47 Ответить
то якщо ти не уважно прочитав пост Алекс Мышкевич то я викручуюсь?
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06.09.2022 17:17 Ответить
Сподіваюсь, що колись його відновлять. Треба пам'ятати свою історію, це важливо!
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06.09.2022 13:38 Ответить
 
 