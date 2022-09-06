Оккупанты разрушили археологический объект "Поселение Кальмиус" в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики разрушили территорию археологического объекта "Поселение Кальмиус".
Об этом сообщил в телеграме Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты делают все, чтобы уничтожить любое упоминание об украинской истории Мариуполя. Разрушена территория археологического объекта местного значения "Поселение Кальмиус". Рашисты варварски обстреливали город и продолжают стирать с карты Мариуполя памятники истории, археологии и культуры. Насаждать свое, уничтожать историю других народов - типичный "русский мир", - говорится в сообщении.
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Результати виборів в Маріупільску міськраду
до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !
пройшло пьять партій - сидить пьятеро
якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік