Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные уничтожили понтонную переправу, которую обустроили российские оккупанты возле села Дарьевка в Херсонской области.
Подтверждающий спутниковый снимок был обнародован в твиттере NLwartracker, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне использовали переправу для переброса своих войск и материально-технического обеспечения подразделений на временно оккупированной части юга Украины, уточняет BBC.
На фото виден и выведенный из строя стационарный мост, имевший стратегическое значение – единственная переправа через реку Ингулец на правом берегу Днепра российской группировки войск. Только им можно переправлять силы и средства из Каховки в Херсон.
Опубликованный спутниковый снимок сделан 5 сентября этого года.
Автор публикации утверждает, что российский понтонный мост через реку Ингулец уничтожила авиация Вооруженных сил Украины.
На фото видно, что украинские военные разрушили не только переправу, потому что загорелись и склады оккупантов неподалеку от нее.
Фото уничтоженного моста также публикует Радио Свобода.
На спутниковом снимке Planet Labs, кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов, можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.
Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.
Пожалуйста, подождите...
- Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
ЗБС !
- Сеня, шо там у вас такое творится?!
- Да россия немножко воюет с НАТО…
- Ну и что, есть потери?..
- Да, есть… россия потеряла несколько сотен самолётов и вертолётов, несколько тысяч танков, БМП, несколько кораблей, разного там оружия, прилично людей…
- А шо НАТО?..
- Моня, ты не поверишь, НАТО ещё и не приезжали!
Зелені прикидаються мертвими скунсами, мовчать, але все одно смердить...
- ось що вчудив Єрмак... спровокував здачу Херсона, як його ще наші не вбили...
... а мені нічого й відповісти....
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К Байрактару вообще никаких вопросов! То что он поставил обещанные беспилотники - как это отменяет факт распижживания денег Притулой и сыночком судьи Лаченковым родом из Владивостока?
"Ты еще расскажи где мне ходить" - можу вказати напрямок.
Это я тебя спрашиваю ГДЕ СПУТНИК, алё?! Это уголовное дело, расхищение бабла в особо-крупных размерах! Действует презумпция виновности!
Типа "я ******* твои деньги, но доказательств у тебя нет!" - так попытаешься отпетлять? А хер выйдет!