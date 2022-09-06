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Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные уничтожили понтонную переправу, которую обустроили российские оккупанты возле села Дарьевка в Херсонской области.

Подтверждающий спутниковый снимок был обнародован в твиттере NLwartracker, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 01

Россияне использовали переправу для переброса своих войск и материально-технического обеспечения подразделений на временно оккупированной части юга Украины, уточняет BBC.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника

На фото виден и выведенный из строя стационарный мост, имевший стратегическое значение – единственная переправа через реку Ингулец на правом берегу Днепра российской группировки войск. Только им можно переправлять силы и средства из Каховки в Херсон.

Опубликованный спутниковый снимок сделан 5 сентября этого года.

Автор публикации утверждает, что российский понтонный мост через реку Ингулец уничтожила авиация Вооруженных сил Украины.

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 02

Читайте: После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр

На фото видно, что украинские военные разрушили не только переправу, потому что загорелись и склады оккупантов неподалеку от нее.

Фото уничтоженного моста также публикует Радио Свобода.

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 03

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 04

На спутниковом снимке Planet Labs, кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов, можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

Также смотрите: ВСУ уничтожили понтонный мост россиян через Ингулец. ФОТО

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 05

Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.

Также читайте: Международные резервы Украины в августе начали расти, - НБУ

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 06
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Топ комментарии
+31
- Мы строили, строили и наконец построили
- Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
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06.09.2022 14:46
+8
+
ЗБС !
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06.09.2022 14:48
+7
понтон - это как беременность. Он или плавает, или тонет.
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06.09.2022 15:14
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- Мы строили, строили и наконец построили
- Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
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06.09.2022 14:46 Ответить
+
ЗБС !
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06.09.2022 14:48 Ответить
В ************** (11:46) было написано: информация непроверенная и требует подтверждения(с), НО будем надеяться - подтвердится🙂🙂
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06.09.2022 14:51 Ответить
Координати для арти можна не міняти. В нас біля села Мощун кацапи разів десять в одному і тому ж місці переправу наводили.
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06.09.2022 14:58 Ответить
Але щоб навести понтон через Інгулець треба навести понтон через Дніпро, щоб перекинути техніку для наведення понтонну.
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06.09.2022 15:06 Ответить
А где в этот момент были Симонян и Соловйов?
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06.09.2022 15:10 Ответить
Не факт що знищена. Могли так її встановлювати притопленою на пару см.
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06.09.2022 15:10 Ответить
понтон - это как беременность. Он или плавает, или тонет.
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06.09.2022 15:14 Ответить
Там не глибоко.
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06.09.2022 15:24 Ответить
если неглубоко - то едут вброд, а не кидают на дно кучи металлического говна.
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06.09.2022 15:48 Ответить
Там метра два, по дну не проїдеш. Але можна покласти понтони на грунт, чи кинути пару блоків і на них понтон. В любому випадку це фото не дає стовідсоткової впевненості що переправу знищили.
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06.09.2022 16:02 Ответить
переправа - это когда по ней переправляются. А когда на дне лежат бетонные блоки, хаотичная куча утонувшего железа и ********** техники, то это просто инсталляция.
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06.09.2022 16:08 Ответить
А если по ним пытаться проехать - то оригинальный перфоманс.
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06.09.2022 16:21 Ответить
именно
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06.09.2022 16:24 Ответить
завтра кацапы пойдут искать закрутки.
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06.09.2022 15:12 Ответить
там много пшеницы не жатой, пусть колоски рвут и руками растирают.
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06.09.2022 15:55 Ответить
Опасно. Для этого надо на открытую местность выходить. Тут даже днем в кусты посрать выйти опасно - коптер с гранатой в любой момент оприходует.
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06.09.2022 16:00 Ответить
Не больше трёх в одни руки.
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06.09.2022 16:20 Ответить
Рачки вже хворіють від перехарчування.
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06.09.2022 15:18 Ответить
гарний! розділяй і володарюй.
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06.09.2022 15:27 Ответить
Моня звонит в Одессу:
- Сеня, шо там у вас такое творится?!
- Да россия немножко воюет с НАТО…
- Ну и что, есть потери?..
- Да, есть… россия потеряла несколько сотен самолётов и вертолётов, несколько тысяч танков, БМП, несколько кораблей, разного там оружия, прилично людей…
- А шо НАТО?..
- Моня, ты не поверишь, НАТО ещё и не приезжали!
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06.09.2022 15:48 Ответить
Имея Хаймарсы разрушить понтоны дело не слишком сложное.
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06.09.2022 15:54 Ответить
в статье написано что с самолета "нахимарсили". или все читать лень
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06.09.2022 15:57 Ответить
понтон "разрушается" даже одним выстрелом в него. Утром выстрелил - к вечеру он утонул. От очереди из зушки процесс ускоряется до двух часов.
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06.09.2022 16:03 Ответить
Опять снимки Planet Labs! Где 600 млн грн которые украинцы отдали жулику Притуле на байрактары, а он их потратил непонятно куда, якобы "на спутник" который оказывается не может делать фото, а только видит в инфракрасном диапазоне заведенные двигатели техники
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06.09.2022 16:01 Ответить
не мешайте. Процесс требует тишины.
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06.09.2022 16:05 Ответить
Правильно. Он, за азовців тиша вже пів-року. І за Чонгар тиша. Мабуть процес йде шаленими темпами.
Зелені прикидаються мертвими скунсами, мовчать, але все одно смердить...
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06.09.2022 16:19 Ответить
У меня старенька знайома якось питає:
- ось що вчудив Єрмак... спровокував здачу Херсона, як його ще наші не вбили...
... а мені нічого й відповісти....
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06.09.2022 16:44 Ответить
Не хто не буде вам демонструвати під час війни розвідувальні можливості. Це ж очевидно
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06.09.2022 16:22 Ответить
ну это понятно. Только лохи вроде Planet Labs и Maxar.
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06.09.2022 16:31 Ответить
...как и бухгалтерскую отчетность "фонда Притулы", ага! главное бабло шлите побыстрее и побольше!
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06.09.2022 16:36 Ответить
Не шліть Притулі, є інші фонди.
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06.09.2022 16:41 Ответить
Інші такі саме вороваті
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06.09.2022 17:37 Ответить
Новини космосу. На запроси з центру управління, супутник Притула-1 посилає усіх *****. Відповідає, що гроші не ****** і наразі летить до Альфи Центавра, через Рахів.
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06.09.2022 16:50 Ответить
Ти всюди ходиш і тільки пізд.ш. Ось тут ці гроши - "Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова. Так звані «народні байрактари», як їх встигли назвати в соцмережах, вже в Україні, повідомив гендиректор Baykar Халук Байрактар в коментарі «Укрінформу».
https://zaxid.net/news/"
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06.09.2022 17:18 Ответить
Ты еще расскажи где мне ходить

К Байрактару вообще никаких вопросов! То что он поставил обещанные беспилотники - как это отменяет факт распижживания денег Притулой и сыночком судьи Лаченковым родом из Владивостока?
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06.09.2022 17:39 Ответить
В тебе є докази "распижживания денег Притулой"?
"Ты еще расскажи где мне ходить" - можу вказати напрямок.
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06.09.2022 17:42 Ответить
А я смотрю ты упоротый Или из притуленой банды?

Это я тебя спрашиваю ГДЕ СПУТНИК, алё?! Это уголовное дело, расхищение бабла в особо-крупных размерах! Действует презумпция виновности!

Типа "я ******* твои деньги, но доказательств у тебя нет!" - так попытаешься отпетлять? А хер выйдет!
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06.09.2022 18:00 Ответить
"Это уголовное дело, расхищение бабла в особо-крупных размерах" - будь ласка, вкажи номер справи у єдиному реєстрі?
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06.09.2022 22:19 Ответить
"Ось тут ці гроши - "Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2" - серьезно? Турок поставил свои беспилотники бьесплатно - а 600 млн грн все равно у него? Да ты еще тупее чем жуликоватый Притула
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06.09.2022 17:41 Ответить
Так що з доказами, пізд.н?
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06.09.2022 17:45 Ответить
Где спутник, ******* притуленый? Ты в доле? Пытаешься заболтать тему?
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06.09.2022 18:02 Ответить
Супутник на орбіті, а ти пізд.й за російськім кораблем.
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06.09.2022 22:14 Ответить
Такі підари, як ти у 2019 вже захлиналися слинами: "нажіваєтца на вайнє, свінарчукі, ротердам", і теж без єдиного доказу. І де ми зараз?
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06.09.2022 22:29 Ответить
Притула - популіст номер 2 , після Зе 😠
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06.09.2022 18:54 Ответить
Інгулєц--там раштстам прийде кіздєц
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06.09.2022 16:13 Ответить
Які якісні фото з супутника Притули! А, ні, це не його.
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06.09.2022 16:17 Ответить
 
 