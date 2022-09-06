В центре оккупированного Бердянска раздаются взрывы и стрельба, - горсовет. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах и стрельбе.

Об этом заявила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В бердянских чатах местные сообщат о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями. Информации о разминировании порта в чатах оккупантов не было", - говорится в сообщении.

Позже в горсовете заявили, что взрывы и стрельба в центре города продолжаются. В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции.

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