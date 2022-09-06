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В центре оккупированного Бердянска раздаются взрывы и стрельба, - горсовет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах и стрельбе.

Об этом заявила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В бердянских чатах местные сообщат о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями. Информации о разминировании порта в чатах оккупантов не было", - говорится в сообщении.

Позже в горсовете заявили, что взрывы и стрельба в центре города продолжаются. В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции.

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В центре оккупированного Бердянска раздаются взрывы и стрельба, - горсовет 01
В центре оккупированного Бердянска раздаются взрывы и стрельба, - горсовет 02
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Топ комментарии
+21
тувинцы с мобилизованными зеками разбираются?
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06.09.2022 15:18
+12
и это еще пациентов питерских ПНД не завезли...
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06.09.2022 15:33
+10
стая летающих дронов-писюнов налетела на русских солдатов в трусиках. Часть писюнов сбило ПВО, но при этом пало смертю храбрых
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06.09.2022 15:22
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тувинцы с мобилизованными зеками разбираются?
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06.09.2022 15:18 Ответить
З безхатьками))
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06.09.2022 15:27 Ответить
и это еще пациентов питерских ПНД не завезли...
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06.09.2022 15:33 Ответить
стая летающих дронов-писюнов налетела на русских солдатов в трусиках. Часть писюнов сбило ПВО, но при этом пало смертю храбрых
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06.09.2022 15:22 Ответить
одна часть пісюнов повідлітала до дєвочок, решта лишилась мальчикам в трусіках стрінгах
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06.09.2022 15:33 Ответить
Бойові гуси-камікадзе. Це вони ще наших голубів та горобців-мутантів не бачили.
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06.09.2022 15:28 Ответить
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06.09.2022 16:04 Ответить
Як кацапи ******* усюди СРСРівську червону ганчірку чіпляти, а дома на 9 травня чомусь членіна завішують тряпкою....
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06.09.2022 15:31 Ответить
Делят на отходе.
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06.09.2022 15:34 Ответить
днр та лнр знову шось не поділили
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06.09.2022 15:37 Ответить
"ЧТО ПОССОРИЛО ДВА БРЛЯТСКИХ НАРОТА ?"
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06.09.2022 15:40 Ответить
стіралку чи унітаз не поділили
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06.09.2022 15:42 Ответить
Кажуть Моссад из Израиля прибыли...с особой миссией...
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06.09.2022 15:41 Ответить
Чтобы не идти в наступление оркам проще всего подрывать свои же склады боеприпасов, ссылаясь на "диверсии". Я не умаляю роль в такой работе спецназа и партизан, но у рашоорков все возможно....
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06.09.2022 15:42 Ответить
Надо приднестровцам жтот вариант подсказать
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06.09.2022 15:59 Ответить
Зірвався автомобіль,чекаємо кого?
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06.09.2022 15:52 Ответить
бинго! похоже, ты прав:
https://twitter.com/i/status/1567137608169406464
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06.09.2022 16:18 Ответить
гауляйтер Бардин Артем Игоревич по кличке "Феликс" серьёзно пострадал
https://twitter.com/666_mancer/status/1567135794288115712?s=20&t=wga4kFT9iPyFjEza6P7SWg
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06.09.2022 16:22 Ответить
стиралку делят, ёпта.....
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06.09.2022 15:59 Ответить
Невже громадянська війна? ЛНРи і ДНРи - вони ж такі етнічно різні
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06.09.2022 15:59 Ответить
КаСаби награбоване ніяк не поділять?
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06.09.2022 16:04 Ответить
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06.09.2022 16:21 Ответить
 
 