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В центре оккупированного Бердянска раздаются взрывы и стрельба, - горсовет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах и стрельбе.
Об этом заявила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"В бердянских чатах местные сообщат о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями. Информации о разминировании порта в чатах оккупантов не было", - говорится в сообщении.
Позже в горсовете заявили, что взрывы и стрельба в центре города продолжаются. В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции.
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