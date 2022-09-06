РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11336 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
29 667 97
Бердянск (401) взрыв (6102) война (46726)

В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным: Его госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Бердянске взорвали авто с так называемым "комендантом" города Артемом Бардиным.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

По данным росСМИ, Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также читайте: После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр

В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль с комендантом Бардиным: Его госпитализировали в тяжелом состоянии 01
В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль с комендантом Бардиным: Его госпитализировали в тяжелом состоянии 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+88
Ukrainskim partizanam RESPEKTISHE !!!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:02
+61
какой живучий комендант, ну пусть помучается
показать весь комментарий
06.09.2022 16:02
+45
Просто сльозы на глазах. Есть у кого-нибудь платочек?
показать весь комментарий
06.09.2022 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ukrainskim partizanam RESPEKTISHE !!!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:02 Ответить
не обійшлось без смаженої русні
показать весь комментарий
06.09.2022 16:15 Ответить
Земля горить під ногами...?! Собаці собача смерть!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:37 Ответить
У в а г а на місцях!

Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors

показать весь комментарий
06.09.2022 19:43 Ответить
какой живучий комендант, ну пусть помучается
показать весь комментарий
06.09.2022 16:02 Ответить
кабзона не любит шоле?
показать весь комментарий
06.09.2022 16:05 Ответить
как раз билет покупает поближе к сцене
показать весь комментарий
06.09.2022 16:07 Ответить
ну судя по виду машины эта курва будет точно мучаться)
показать весь комментарий
06.09.2022 16:07 Ответить
Просто сльозы на глазах. Есть у кого-нибудь платочек?
показать весь комментарий
06.09.2022 16:03 Ответить
арєнбурзкій пуховий...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:10 Ответить
Та шось самі всохли
показать весь комментарий
06.09.2022 16:11 Ответить
********.
показать весь комментарий
06.09.2022 18:58 Ответить
Ти шо з Караганди?
показать весь комментарий
06.09.2022 19:12 Ответить
дупа згоріла як мінімум
показать весь комментарий
06.09.2022 16:04 Ответить
Остався живий бо був в асбестовому костюмі
показать весь комментарий
06.09.2022 16:06 Ответить
як же в парашу тепер ходить?
показать весь комментарий
06.09.2022 16:11 Ответить
Да пусть теперь блюёт гавном и плачет мочой, ***** продажная.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:21 Ответить
І членограй відірвало.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:31 Ответить
Хорош ж устроїлась гніда, душевно. Південь, море і отаке...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:05 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 16:05 Ответить
Цього покидька наздогнала карма .
показать весь комментарий
06.09.2022 16:05 Ответить
карма? то вона?
показать весь комментарий
06.09.2022 16:18 Ответить
Хай сруться проносом суки.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:08 Ответить
Слава Україні
показать весь комментарий
06.09.2022 16:10 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
07.09.2022 00:48 Ответить
Bravo
показать весь комментарий
06.09.2022 16:10 Ответить
як воно там вижило? навіть не зрозуміти, що то була за машина.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:10 Ответить
мабуть виліз поки ще трошки горіла, а потім догоріла і на фото результат
показать весь комментарий
06.09.2022 16:16 Ответить
Оно уже на концерте у Кобзона: в ложе для почётных гостей.
показать весь комментарий
06.09.2022 23:44 Ответить
Десятка универсал
показать весь комментарий
07.09.2022 06:07 Ответить
этому тоже оторвало жопу?
показать весь комментарий
06.09.2022 16:11 Ответить
Ну так не рєзіновая же ж
показать весь комментарий
06.09.2022 16:16 Ответить
Может и не жопу, но, что то точно оторвало ))))
показать весь комментарий
06.09.2022 21:39 Ответить
та им всем одинаково под седуху МПМку подкладывают. Единственная возможность выжить - со своей табуреткой ездить. Но это не точно.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:57 Ответить
Там ниже написали вроде ноги оторвало, а с жопой вместе или нет х.з. ))))
показать весь комментарий
06.09.2022 22:05 Ответить
Ну, это не страшно - будет с ручным управлением ездить.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:17 Ответить
Так буде з кожним запроданцем і врешті решт, кидайте палити
показать весь комментарий
06.09.2022 16:11 Ответить
Вот лучшая иллюстрация к понятию "подгорело"!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:11 Ответить
кобзон чекає на концерті.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:12 Ответить
Команданте немного подрумянился
показать весь комментарий
06.09.2022 16:13 Ответить
Ура!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:14 Ответить
Партизани відкрили БАХкатний сезон на Азовському морі.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:14 Ответить
Не понятно только другое, что там за стрельба в Бердянске.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:14 Ответить
Ну як, героїчні апалченці намагалися наздогнати Бандеру. Той відстрілювався. "много наших полєгло".
показать весь комментарий
06.09.2022 16:19 Ответить
Салютують за упокій свого коменданта.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:23 Ответить
Прохожие не любят свою жизнь. В любую секунду могут залететь шальные пули.
А им пофиг.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:29 Ответить
Пєрдаки тріщать.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:59 Ответить
партизанен окупантен срєлірт!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:15 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 16:19 Ответить
ступінь важкого стану вичисляється ступенню збереження тачки колаборанта. амінь!.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:15 Ответить
карлсон
показать весь комментарий
06.09.2022 16:15 Ответить
👍👍👍Слава українській партизанці!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:17 Ответить
Партизанам-бандерівцям - подяка та повага!!!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:18 Ответить
Пердак здетонував...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:19 Ответить
Смерть зрадникам!!!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:33 Ответить
З одного боку жаль, що вижило, з іншого - якщо залишиться обрубком без рук та ніг - чудово!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:33 Ответить
Дай Бог - щоб не жилець🤣
показать весь комментарий
06.09.2022 16:35 Ответить
Если коллаборант в тяжелом состояний то значит он в лучшем состояний. Тоесть чем хуже тем лучше...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:39 Ответить
Ї р!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:40 Ответить
Феерично,незабываемо,радостно!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:41 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 16:44 Ответить
Остов машины и "важкий стан " такой же как у орков с сгоревших танков и БТРов, комендант сейчас умещается в металическом совке-лопатке.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:54 Ответить
Якась несправедливість ,якщо зрадник знаходиться на окупованій теріторіі то його вбивають партизани ,а якщо на україною контрольованій теріторіі то зрадників не вбивають? А «вєжліво» судять і дають маленьки терміни або карають тим що змушують читати українську літературу ( таке теж було),чому така різниця в «понятійях»??? Я
показать весь комментарий
06.09.2022 17:00 Ответить
ох уж эти курцы!
показать весь комментарий
06.09.2022 17:04 Ответить
Згарєл на работє...
показать весь комментарий
06.09.2022 17:09 Ответить
У Бардина ноги ушли гулять сами по себе, но пока что он еще не определился с концертом Кобзона. Надеюсь на безжалостную рашистскую медицину, которая нас еще ни разу не подводила.
К тому же в районе Слободки прозвучал не хилый такой второй врыв в Бердянске.
Что по чем, пока не известно.
показать весь комментарий
06.09.2022 17:20 Ответить
Поправлю. Наоборот, пусть останется жив, без обеих ног. Его вывезут в РФ, но поскольку он там никому не нужен, дадут какое то социальное жилье без права собственности, где он будет делить туалет и кухню с гопниками и алкашами. И пусть почувствует все условия комфорта для инвалида, создаваемые государством. Он будет всю оставшуюся жизнь вспоминать о своем предательстве....если только не покончит жизнь самоубийством от тех условий в которых окажется.
показать весь комментарий
06.09.2022 18:23 Ответить
Та какое нах жильё, предатели никому не нужны, под мостом коробку дадут, но это не точно ))))
показать весь комментарий
06.09.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 17:22 Ответить
Хорошо что сразу не сдох. пусть помучается перед смертью. Иуда
показать весь комментарий
06.09.2022 17:30 Ответить
Меня вообще удивляет недалёкость тех, кто пошел на сотрудничество с оккупантами.
Ведь их дальнейшая судьба более-менее ясна и не надо иметь ума палату, что спрогнозировать, чем это закончится.
показать весь комментарий
06.09.2022 17:41 Ответить
Это не удивительно.
Нет мозгов=кацап.
Нет мозгов и нет совести=предатель.
Нет мозгов, нет пульса=хороший кацап
Нет мозгов, нет совести, нет пульса=хороший предатель.
показать весь комментарий
06.09.2022 18:29 Ответить
вот такая украинская Фемида мне оооочень по душе! А не эти ваши 3-5 лет условно как кляче Штепе и прочим
показать весь комментарий
06.09.2022 18:13 Ответить
Щось якось вони не до кінця підриваються, видно треба ставти потужніший вибуховий пристрій! Але і так непогано!
показать весь комментарий
06.09.2022 18:30 Ответить
Да сдох бобик
показать весь комментарий
06.09.2022 23:31 Ответить
Колаборанти і зрадники , будете горіти не тільки в пеклі , а і на землі ,
як підсмалився сьогодні Бардін , бо ми маємо очистити нашу землю
від бидла , яке продається русофашистам і загарбникам 😠🤬
показать весь комментарий
06.09.2022 18:39 Ответить
Регулярные неприятности на работе
показать весь комментарий
06.09.2022 19:23 Ответить
Уже все 11 минут назад.
Спасибо ВСУ, что не сразу уничтожили! Помучился ********!
показать весь комментарий
06.09.2022 20:16 Ответить
Земля стекловатой. Выслать цветы его мужу и парню.
показать весь комментарий
06.09.2022 20:24 Ответить
Он бы еще голубцом, что ли?
показать весь комментарий
06.09.2022 20:27 Ответить
Все они пид...сы. В плохом смысле. А может и в хорошем тоже.
показать весь комментарий
06.09.2022 20:29 Ответить
Потерял обе ноги гауляйтер Бердянска.
Можно вручить и мужи и парню по одной штуке каждому, чтобы не подрались.
На память. От всего украинского народа.
показать весь комментарий
06.09.2022 20:36 Ответить
На что им ноги?
Вот жопа, это да!
Корма у него, говорят, уцелела?
Пришить к ней ручки и вручить её им, пока тёплая.
Будут по очереди причаливать к его корме, держаться за ручки и вдувать в неё жизнь.
В туза! Пока тёплый!
показать весь комментарий
07.09.2022 08:07 Ответить
Извиняюсь за дезу, но пока что не все.
Откачали. В любом случае, нашим дрг респект и уважуха!
показать весь комментарий
06.09.2022 20:58 Ответить
Жаль що не вбили
показать весь комментарий
06.09.2022 20:36 Ответить
Мы ж не звери!
Ноги только отняли, а дальше уже рашистская медицина, которая нас еще ни разу не подводила.
показать весь комментарий
06.09.2022 20:38 Ответить
Вибух машини у Бердянську: так званий "комендант" окупованого міста помер від поранень
показать весь комментарий
06.09.2022 20:39 Ответить
вже подох у лікарні. Свіжа новина.
показать весь комментарий
06.09.2022 20:39 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:23 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:27 Ответить
Яка гарна була ладаКаліна
показать весь комментарий
06.09.2022 21:33 Ответить
Подохло сучище!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:34 Ответить
Кіло тротилу - не фунт ізюму.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:35 Ответить
Хто там наступний на посаду "коменданта"?
показать весь комментарий
06.09.2022 23:09 Ответить
Мало *****!!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 01:44 Ответить
Плохо. Теперь этот п#дар избежит тюрьмы и ещё на пособие из наших налогов сядет.
показать весь комментарий
07.09.2022 06:10 Ответить
 
 