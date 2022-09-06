Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров. ФОТОрепортаж

Российские войска ракетами С-300 нанесли удар по пгт Печенеги Харьковской области. Ранения получили несколько человек, а дома получили существенные разрушения.

Об этом сообщил печенежский поселковый председатель Александр Гусаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 12-00 часов дня враг двумя ракетами С-300 нанес удар по мирному населению пгт. Печенги!! Есть раненые: подросток, который направлялся на веломашине по улице, мужчина, который ремонтировал кровлю дома и находившиеся дома получили осколочные ранения стеклом !! Также есть существенные разрушения частного сектора, многоквартирные дома лишились кровли, окон и дверей! Так враг запугивает и устраивает террор над мирными жителями нашей громады!!!" - рассказал он.

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