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Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские войска ракетами С-300 нанесли удар по пгт Печенеги Харьковской области. Ранения получили несколько человек, а дома получили существенные разрушения.

Об этом сообщил печенежский поселковый председатель Александр Гусаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 12-00 часов дня враг двумя ракетами С-300 нанес удар по мирному населению пгт. Печенги!! Есть раненые: подросток, который направлялся на веломашине по улице, мужчина, который ремонтировал кровлю дома и находившиеся дома получили осколочные ранения стеклом !! Также есть существенные разрушения частного сектора, многоквартирные дома лишились кровли, окон и дверей! Так враг запугивает и устраивает террор над мирными жителями нашей громады!!!" - рассказал он.

Смотрите: В результате обстрела Харькова и области погибли 3 человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 01
Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 02
Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 03
Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 04
Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 05
Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 06
Войска РФ ударили по Печенегам в Харьковской области ракетами С-300: есть раненые и разрушения, - поселковый глава Гусаров 07
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Це яма від С-300? Не гоніть!
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06.09.2022 18:35 Ответить
Хоча може вона в землю вгрузла і там *******? Бо і хата поруч і дерева не поламані.
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06.09.2022 18:43 Ответить
Данунахєр від с 300 небуде такого котловану
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06.09.2022 18:35 Ответить
ce ni s300
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06.09.2022 18:37 Ответить
Схоже на Іскандер.
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06.09.2022 18:43 Ответить
Харьковчанам обещают «очень хорошие новости» с фронта - это уже они, или еще нет?
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06.09.2022 18:46 Ответить
Так вот о каких "ПЕЧЕНЕГАХ" размовляло ***** (осталось выяснить где "ПОЛОВЦЫ")!!!
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06.09.2022 20:09 Ответить
 
 