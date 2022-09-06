Защитников "Азовстали", погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Киеве на Софийской площади состоялось мероприятие, где почтили память павших украинских военнопленных в результате теракта в Оленовке. 6 сентября - 40 день со дня гибели бойцов "Азова" в результате теракта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия подло убила безоружных защитников Мариуполя, устроив ужасный теракт в колонии Оленовки. До сих пор Украина не получила подтвержденных списков погибших, родные героев не получили тела для захоронения, неизвестно состояние раненых бойцов", - подчеркнули участники мероприятия.
Мероприятие было организовано Ассоциацией семей защитников "Азовстали".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Пожалуйста, подождите...
як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
але є питання
чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
дати наказ бійцям здатися?
Герої не вмирають!!!