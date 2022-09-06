РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11336 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
3 980 11
война (46726) Киев (24534) Азов (697) Богачук Олег (1431) Азовсталь (354) пленные (1832)

Защитников "Азовстали", погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киеве на Софийской площади состоялось мероприятие, где почтили память павших украинских военнопленных в результате теракта в Оленовке. 6 сентября - 40 день со дня гибели бойцов "Азова" в результате теракта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия подло убила безоружных защитников Мариуполя, устроив ужасный теракт в колонии Оленовки. До сих пор Украина не получила подтвержденных списков погибших, родные героев не получили тела для захоронения, неизвестно состояние раненых бойцов", - подчеркнули участники мероприятия.

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 01
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 02
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 03
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 04
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 05
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 06
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 07
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 08
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 09
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 10
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 11

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 12
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 13
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 14

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 15
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 16

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 17
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 18
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 19
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 20
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 21
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 22
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 23
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 24
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 25
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 26
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 27
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 28
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 29
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 30
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 31
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 32

Мероприятие было организовано Ассоциацией семей защитников "Азовстали".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:01
+9
це штучно організоване знищення АЗОВА, більше ніяких думок нема...
але є питання
чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
дати наказ бійцям здатися?
показать весь комментарий
06.09.2022 23:26
+8
здається так низько пали, що падати вже нема куди... а усе одно, московити знаходять як ще нижче впасти...
як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
показать весь комментарий
06.09.2022 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:01 Ответить
у мене сльози на очах. Царство Небесне Захисникам України.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:14 Ответить
здається так низько пали, що падати вже нема куди... а усе одно, московити знаходять як ще нижче впасти...
як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
показать весь комментарий
06.09.2022 22:28 Ответить
Боляче дивитись на жінок, які досі чекають на своїх чоловіків живими чи мертвими 😰 Сил дівчатам це витримати...
показать весь комментарий
06.09.2022 22:38 Ответить
це штучно організоване знищення АЗОВА, більше ніяких думок нема...
але є питання
чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
дати наказ бійцям здатися?
показать весь комментарий
06.09.2022 23:26 Ответить
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТИ ЗЕЛЕНИ ПОТВОРИ!
показать весь комментарий
07.09.2022 00:34 Ответить
Царствие небесное погибшим Азовцам!
показать весь комментарий
07.09.2022 03:42 Ответить
что-то не видно тех, кто приказал азовцам сдаться... а они ой как нужны, чтобы украинцы их увидели...
показать весь комментарий
07.09.2022 04:35 Ответить
Шана
показать весь комментарий
07.09.2022 08:16 Ответить
Кров загиблих "Азовців" вимагає помсти! І не тільки катам-кацапам, а й помсти тим хто їх здав в полон...
Герої не вмирають!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 11:26 Ответить
Здав південьУкраїни, здав Азовців

показать весь комментарий
07.09.2022 12:08 Ответить
 
 