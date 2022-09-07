6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Во Львове правоохранители задержали организатора схемы переправки военнообязанных через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый разработал схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. За 6000 долларов организатор обещал изготовить документы, которые предоставили клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.
Правоохранители задержали подозреваемого после получения очередной части оговоренной суммы в размере 3000 долларов. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
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Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
>Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ.
Так як же можна впроваджувати цифровізацію, якщо не усі бабушки ще отримали смартфони?
Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov
‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
https://minfin.com.ua/2022/02/15/81048968/
Бо якщо ні, то він є звичайнісінький шахрай, а не корупціонер.
І ні про яке викриття «схем» під фанфари мови вести не можна.
PRитесь ви хлопці, г-ном займаєтесь під час війни.👎
Чого тільки не придумають люди у час війни
Схеми пишуть, що 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».
Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся"!!!
Львівська ОВА дозволила сину Портнова виїхати за кордон як волонтеру, - «Схеми»
Син проросійського політика, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав від Львівської ОВА тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує по гуманітарну допомогу. Він виїхав у напрямку Польщі і відтоді в Україну так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проект «Радіо Свобода») з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону.
https://zaxid.net/news/