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6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во Львове правоохранители задержали организатора схемы переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура 01

По данным следствия, подозреваемый разработал схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. За 6000 долларов организатор обещал изготовить документы, которые предоставили клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Правоохранители задержали подозреваемого после получения очередной части оговоренной суммы в размере 3000 долларов. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура 02

Злоумышленнику сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
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Топ комментарии
+6
«08.02.2022, 22:08

Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov

‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
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07.09.2022 05:51
+4
а в цілому можна констатувати що "чудова" у нас країна, за бабки можна волонтером стати,інвалідом,пенсію собі намалювати довічну, та що завгодно,і коли мені кажуть що то тільки влада у нас така а люди святі то я просто сміюся з цього люди і раді тому що влада корумпована бо просто уже жити по нормальному і чесному не вміють, ******* просто всунути коррупціонеру в лапи гроші і мати собі чи пенсію,чи інвалідність липову і так далі. І в усьому цьому треші страждає держава,якій якимось чином ще вдалося існувати
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07.09.2022 08:21
+3
Ежедневно в Киеве выдаётся от 300 до 500 разрешений «волонтерам» на временный (!) выезд за кордон. Не возвращается примерно 5-10 процентов; примерно половина - едут исключительно по личным делам (хорошо, если туризм, есть факты, когда границу пересекали люди Януковича и Ко). Но государство Украина даже через полгода войны так и не удосужилась создать системы контроля, кто не вернулся из «волонтёров», в большинстве случаев обращения от ГО даже не сохраняются или сохраняют копии документов; а многие из ГО существуют только НА БУМАГЕ.

Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
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07.09.2022 02:25
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07.09.2022 01:37 Ответить
Щось якось дорого. За 7 можна вже білий квиток зробити.
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07.09.2022 01:51 Ответить
Схоже на якусь маячню. За менші гроші, можна групу інвалідності оформити і все. Краще зробіть вільний виїзд, нехай хто може, їде заробляти. Не грайте дурнів,бо вже немає куди.
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07.09.2022 01:52 Ответить
Львівяки вміють з комарів сало топити )
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07.09.2022 04:50 Ответить
Слышен лёгких денег шелест - это лох идёт на нерест.
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07.09.2022 02:14 Ответить
Ежедневно в Киеве выдаётся от 300 до 500 разрешений «волонтерам» на временный (!) выезд за кордон. Не возвращается примерно 5-10 процентов; примерно половина - едут исключительно по личным делам (хорошо, если туризм, есть факты, когда границу пересекали люди Януковича и Ко). Но государство Украина даже через полгода войны так и не удосужилась создать системы контроля, кто не вернулся из «волонтёров», в большинстве случаев обращения от ГО даже не сохраняются или сохраняют копии документов; а многие из ГО существуют только НА БУМАГЕ.

Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
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07.09.2022 02:25 Ответить
@Andrew86

>Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ.

Так як же можна впроваджувати цифровізацію, якщо не усі бабушки ще отримали смартфони?
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07.09.2022 03:29 Ответить
Глупости. Бабушка не волонтёр мужского рода. Дело не в смартфоне, а в отсутствии правил и разумных людей у руля государства. Недоумок Фёдоров - это самый настоящий прохиндей и аферист, а не цифровизатор. В этом вся проблема, ад не в отсутствии смартфона. Учёта движения волонтёров нет, как и системного подхода во всем.
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07.09.2022 05:36 Ответить
«08.02.2022, 22:08

Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov

‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
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07.09.2022 05:51 Ответить
Запуск проекта планируется на апрель 2022 года. При этом ни слова о финансировании, тендере, механизме реализации и сотне нюансов, к которым побуждает инициатива такого масштаба
https://minfin.com.ua/2022/02/15/81048968/
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07.09.2022 05:57 Ответить
Схемка для портновських *********
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07.09.2022 09:35 Ответить
Вот и для меня это индикатор негодности ублюдошной квартальной команды: как какая где лазейка, как где подлость и бесстыдство, так ясно: это они «недосмотрели»! Этот сброд подлецов, негодяев и прохиндеев ни на что доброе не годен. Им не государством управлять надо! Подонки и ублюдки пролезли обманом во власть… А «мудрый нарид» их достоин
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07.09.2022 09:45 Ответить
У мене питання. А міг той пан реально виробити волонтерську ксиву?

Бо якщо ні, то він є звичайнісінький шахрай, а не корупціонер.
І ні про яке викриття «схем» під фанфари мови вести не можна.

PRитесь ви хлопці, г-ном займаєтесь під час війни.👎
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07.09.2022 03:35 Ответить
Українці - талановиті )
Чого тільки не придумають люди у час війни
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07.09.2022 05:16 Ответить
Як виявилось, тих хто має у українському паспорті штамп о дозволені виїзду на «ПМЖ» випускають без зайвих питань. Я ніяких свого часу штампів не отримав бо немає у цьому світі нічого постійного. Тож возьмуть за сраку при перетині кордон
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07.09.2022 05:49 Ответить
конкурента взяли
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07.09.2022 07:21 Ответить
І тут додати нічого - "Син Портнова виїхав з України як волонтер «за гуманітаркою» ще у березні, і не повернувся - «Схеми»

Схеми пишуть, що 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».

Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся"!!!
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07.09.2022 07:25 Ответить
сцыклу потапу каменскому можно а ему нет?
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07.09.2022 08:32 Ответить
https://zaxid.net/lvivska_ova_dozvolila_sinu_portnova_viyihati_za_kordon_yak_volonteru__shemi_n1549237 І про них наше славне СБУ навіть не здогадується - а скоріш за все "взяли" конкурента який не поділився з цими покидьками!!!
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07.09.2022 07:44 Ответить
я уже казав що зараз це надприбутковий бізнес, видно не усі як нам розказують бігом марширують у воєнкомати на захист батьківщини, є масса яка хоче просто втікти подальше звідси, ось відповідно виникає купу ось таких бізнесів і навіть такі великі суми не зупиняють покупців цього товару
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07.09.2022 08:15 Ответить
а в цілому можна констатувати що "чудова" у нас країна, за бабки можна волонтером стати,інвалідом,пенсію собі намалювати довічну, та що завгодно,і коли мені кажуть що то тільки влада у нас така а люди святі то я просто сміюся з цього люди і раді тому що влада корумпована бо просто уже жити по нормальному і чесному не вміють, ******* просто всунути коррупціонеру в лапи гроші і мати собі чи пенсію,чи інвалідність липову і так далі. І в усьому цьому треші страждає держава,якій якимось чином ще вдалося існувати
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07.09.2022 08:21 Ответить
Як завжди, взяли якогось лєвого чувака, хоча головні схематозники призначені зеленським і сидять у Львівській обладміністрації.

Львівська ОВА дозволила сину Портнова виїхати за кордон як волонтеру, - «Схеми»

Син проросійського політика, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав від Львівської ОВА тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує по гуманітарну допомогу. Він виїхав у напрямку Польщі і відтоді в Україну так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проект «Радіо Свобода») з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону.

https://zaxid.net/news/
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07.09.2022 08:25 Ответить
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07.09.2022 08:28 Ответить
Вся заборона Зелі на виїзд із країни для чоловіків спрямована на те, щоб посіяти ворожнечу в країні і збільшити хабарництво.
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07.09.2022 08:37 Ответить
 
 