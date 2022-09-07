Россияне нанесли 2 удара по Славянску. Повреждена школа и подъезд дома. Под завалами могут быть люди, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, российские оккупационные войска нанесли удары по городу Славянск Донецкой области. Разрушен подъезд дома. Под завалами ищут людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью без жертв.

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Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы", – говорится в сообщении.

Количество пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что от ударной волны повреждены и соседние дома.

















