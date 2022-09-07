Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

"Последствия ракетного удара оккупантов по психиатрической больнице в Краматорске. Без жертв, но серьезные разрушения заведения", - говорится в сообщении.

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