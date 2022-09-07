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Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 7 сентября, российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

"Последствия ракетного удара оккупантов по психиатрической больнице в Краматорске. Без жертв, но серьезные разрушения заведения", - говорится в сообщении.

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Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко 01
Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко 02
Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко 03

Также читайте: Ночью оккупанты ударили из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде, - Резниченко


Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко 04
Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко 05
Россияне нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске, - мэр Гончаренко 06
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Не росияне, а росийские неонацисты и террористы!!!
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07.09.2022 09:35 Ответить
Чего их всех в психдиспансер тянет?
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07.09.2022 09:38 Ответить
Вважають, що це є "центр прийняття рішень". По собі судять. Кремль - палата №6.
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07.09.2022 10:13 Ответить
У московитів з"явились нові позначки на їхній техніці.
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07.09.2022 09:38 Ответить
вот это размах..., похоже русня пустилась во все тяжкие после того, как Америка отказалась признавать этих уродов террористами или хотя бы спонсорами терроризма..., теперь они решили, что им все можно и никто их за это не накажет...
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07.09.2022 09:39 Ответить
просто если признать то может быть еще хуже, ну например всегда надо думать об Израиле, русня даст Ирану боеголовку и он взорвет Стену срача, или другую святыню. где еще веропитеки ныть будуть - хоспатиспаси, бошепамахии?))
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07.09.2022 10:17 Ответить
 
 