За прошедшие сутки в Донецкой области оккупанты активно обстреливали Краматорский район, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки в Донецкой области наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе. Пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Краматорск попал под обстрел на рассвете - россияне попали в медицинское учреждение, там начался пожар.

"В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Спасатели тушат пожар в поврежденном доме. В Константиновке под обстрел попал частный сектор - разрушили летнюю кухню", - говорится в сообщении.

Также он сообщает, что ночь прошла неспокойно в нескольких громадах Бахмутского района.

"В Соледарской громаде разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Раздоловке; громко было в Одрадовке Светлодарской громады. Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской ТГ. Объемы разрушений и информацию о пострадавших уточняем. За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!", - говорится в сообщении.

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