Последствия ночных обстрелов россиянами Харькова и Змиева. Повреждено здание гостиницы, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова и Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 7 сентября около 00:30 оккупанты нанесли два ракетных удара по Немышлянскому району Харькова. Одна из ракет попала на территорию гостиничного комплекса. Произошло возгорание на находящейся рядом автомойке. Выбиты окна в соседней многоэтажке. Другая ракета попала в землю. возле одного из предприятий этого района.

ВС РФ не прекращают обстрелы и в Харьковской области. Около 00:30 российская армия нанесла ракетный удар по г. Змиеву. Ракета попала в землю вблизи медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

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