Последствия ночных обстрелов россиянами Харькова и Змиева. Повреждено здание гостиницы, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова и Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 7 сентября около 00:30 оккупанты нанесли два ракетных удара по Немышлянскому району Харькова. Одна из ракет попала на территорию гостиничного комплекса. Произошло возгорание на находящейся рядом автомойке. Выбиты окна в соседней многоэтажке. Другая ракета попала в землю. возле одного из предприятий этого района.
ВС РФ не прекращают обстрелы и в Харьковской области. Около 00:30 российская армия нанесла ракетный удар по г. Змиеву. Ракета попала в землю вблизи медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
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правда Аллах - выдумка, но все же - чем думают животные, запускающие ракету? Придет Навальный и сдаст их под трибунал. ....
яяя не сошееел с умаааа.....(цитата с песни орка(наверное, не слежу так как) Кипелова, хотя может он и ненавидит путина..... мдааа, мечты, мечты)
В президенты рашки надо Бабченко, а на место Гуни - Невзорова вот тогда поверю, "сса" на могилу Медведева на Кровавой площади, шо рашка может наверное и когда то не точно но все же.... стать относительно нормальной.(Бабченко, прости за такое оскорбление - царь орков - тут любой обидится))