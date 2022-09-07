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В Мариуполе зафиксировано очередное движение техники в сторону Бердянска, ночью в городе раздались два взрыва, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно захваченном Мариуполе ночью раздались два громких взрыва на выезде в сторону пгт Никольское.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"️Вечером - очередное движение техники. САУ "Гиацинт" по пр. Металлургов в сторону Бердянска. Новые отметки на технике. Около 22:47 - два громких взрыва в районе выезда на с. Никольское", - написал советник городского головы.

По его словам, в пабликах захватчиков пишут о работе ПВО и сбитом БПЛА, но "учитывая усиленное движение военной техники и скорость ее передвижения мариупольцы должны понимать, что такими действиями россияне подвергают их опасности".

Причины взрывов и детали выясняются, однако подтверждения работы ПВО пока нет, подчеркнул Андрющенко.

Он также сообщил об очередной стрельбе в городе.

"Ночью - автоматные и пулеметные очереди. Последствия веры в собственные сплетни о многочисленных ДРГ Украины, которые въехали в город. На самом деле, под "дружественный огонь" попал гражданский автомобиль российских военных, изменивший номера на украинские", - отметил советник городского головы.

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В Мариуполе зафиксировано очередное движение техники в сторону Бердянска, ночью в городе раздались два взрыва, - Андрющенко 01

В Мариуполе зафиксировано очередное движение техники в сторону Бердянска, ночью в городе раздались два взрыва, - Андрющенко 02

В Мариуполе зафиксировано очередное движение техники в сторону Бердянска, ночью в городе раздались два взрыва, - Андрющенко 03
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Здохніть мразі зі своїм гіацинтом
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07.09.2022 10:38 Ответить
Цей гіацинт - вже пацієнт
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07.09.2022 11:19 Ответить
Z вже відправили на помийку?
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07.09.2022 11:27 Ответить
 
 