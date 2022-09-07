Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают уничтожать мирное население. За сутки зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные от Нацполиции.

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Краматорск, Славянск, селах Карловка, Георгиевка, Уманское, Максимилиановка, Парасковеевка.

Российские войска били ракетами ЗРК "С-300", РОСВ "Град" "Ураган", артиллерией. Разрушены и повреждены 18 гражданских объектов, 12 из них - жилые дома.

"Сегодня около 4 утра враг нанес ракетные удары по северу Донетчины. В Краматорске повреждена больница, в Константиновке – частный дом. В Славянске разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка. На месте работают полицейские и спасатели, расчищающие завалы дома. Под завалами остаются по меньшей мере три человека – два мужчины и женщина, все гражданские жители", - говорится в сообщении.

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