ВСУ "перезатрофеили" украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские защитники вернули захваченный россиянами БТР-4Е.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.
Отмечается, что в марте российские оккупанты захватили украинский БТР-4Е. Однако через несколько месяцев украинские защитники вернули свою технику.
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▪️Вербовка взята.
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І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
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