ВСУ "перезатрофеили" украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте. ФОТОрепортаж

Украинские защитники вернули захваченный россиянами БТР-4Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

Отмечается, что в марте российские оккупанты захватили украинский БТР-4Е. Однако через несколько месяцев украинские защитники вернули свою технику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе зафиксировано очередное движение техники в сторону Бердянска, ночью в городе раздались два взрыва, - Андрющенко. ФОТО









