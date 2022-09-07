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ВСУ "перезатрофеили" украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники вернули захваченный россиянами БТР-4Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

Отмечается, что в марте российские оккупанты захватили украинский БТР-4Е. Однако через несколько месяцев украинские защитники вернули свою технику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе зафиксировано очередное движение техники в сторону Бердянска, ночью в городе раздались два взрыва, - Андрющенко. ФОТО

ВСУ перезатрофеили украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте 01
ВСУ перезатрофеили украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте 02
ВСУ перезатрофеили украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте 03
ВСУ перезатрофеили украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте 04
ВСУ перезатрофеили украинский БТР-4Е в Харьковской области, который россияне захватили в марте 05
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Топ комментарии
+37
А колеса чому не накачані? Видайте полоненим оркам насос від лісапєда, нахай займаються.
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07.09.2022 11:58
+22
Боже, як вони його мучали....
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07.09.2022 11:51
+20
Ну все! Теперь он особо злой на орков и передавит их не один десяток.
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07.09.2022 12:03
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Боже, як вони його мучали....
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07.09.2022 11:51 Ответить
Буцефал?
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07.09.2022 11:52 Ответить
Він самий
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07.09.2022 11:56 Ответить
Орки мабуть засрали все всередині..."руськім духом"
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07.09.2022 11:58 Ответить
А колеса чому не накачані? Видайте полоненим оркам насос від лісапєда, нахай займаються.
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07.09.2022 11:58 Ответить
Пусть подкачивают орально вдвоем - один вдувает, другой ему резиновую жопу пальцем затыкает.
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07.09.2022 13:08 Ответить
С возвращением, братан!
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07.09.2022 12:00 Ответить
Ну все! Теперь он особо злой на орков и передавит их не один десяток.
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07.09.2022 12:03 Ответить
якась б..ть збирала той БТР, що він так по руках ходить
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07.09.2022 12:04 Ответить
Обсмаліть його як кабана й обшкребіть ножем після кацапів!
Шуткую...
Просто помийте добре й спаліть пару складів БК москальських, як ритуал "очищення"...
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07.09.2022 12:04 Ответить
не приZился у блохастых!
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07.09.2022 12:08 Ответить
теперь хлоркой надо обсыпать...
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07.09.2022 12:11 Ответить
І дустом обробити...
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07.09.2022 16:15 Ответить
тре батюшку кликать,освятити той бетер)
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07.09.2022 12:18 Ответить
неудивительно что потеряли Буцефала, учитывая что он обут в шоссейные лапти для грузовиков. Интересно какой чмошник в МО пролоббировал закупку такой резины? Руснявые БТРы обуты в более широкую резину и в такой грязи бы на пузо не сели
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07.09.2022 12:19 Ответить
Комуніст, паркетний генерал, апологет муштри і совковщини, схематозник, і агент сепарів (скандал 2015 року)!
- ЗЕлений генерал Таран
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07.09.2022 14:13 Ответить
▪️Волхов Яр взят;
▪️Вербовка взята.
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07.09.2022 12:19 Ответить
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07.09.2022 12:25 Ответить
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте! (с)
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07.09.2022 12:27 Ответить
Живучий.
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07.09.2022 13:36 Ответить
БТР повернувся додому до рідної хати
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07.09.2022 15:45 Ответить
То, мабуть, той Буцефал який пести вломлював оркам в Маріуполі, та був залишений без БК....
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07.09.2022 15:59 Ответить
Внутри теперь надо хлоркой мыть. А то и выжечь просто.
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07.09.2022 21:48 Ответить
 
 