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Россия (91250) строительство (1948) Тризуб (82)

На здании военкомата в РФ заметили кирпичный трезубец. Говорят, это дело рук украинских строителей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В городе Могоча Забайкальского края России на здании военкомата выложен герб Украины в форме трезубца.

Об этом заявила глава города Наталья Веко в комментарии местному изданию Чита.ру, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это дело рук украинских строителей, которые построили сооружение еще в 1980-е годы или в 1990-е годы.

"Здание было построено еще в 80-е годы или в 90-е. Строили его украинцы. Трезубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были оповещены органы. Была большая дискуссия. Были сторонники и того, чтобы его убрать, и того, чтобы его оставить", – говорит глава города.

Она добавила, что трезубец со здания решили не убирать, ведь сделать это проблематично: "Мы же не уничтожаем памятники и предметы искусства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ начались процессы, которые уже не устраивают руководство страны, - Данилов

На здании военкомата в РФ заметили кирпичный трезубец. Говорят, это дело рук украинских строителей 01
На здании военкомата в РФ заметили кирпичный трезубец. Говорят, это дело рук украинских строителей 02
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Топ комментарии
+58
Вірно! Тризуб України це витвір мистецтва і пам'ятка архітектури
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07.09.2022 12:22
+35
Ай, молодці! Далекоглядно.
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07.09.2022 12:24
+30
Раніше не було наказу боятися. Зара уууу бандерівці
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07.09.2022 12:27
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Вірно! Тризуб України це витвір мистецтва і пам'ятка архітектури
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07.09.2022 12:22 Ответить
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07.09.2022 12:44 Ответить
слава Київській Русі!
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07.09.2022 12:49 Ответить
Хтось ще пам'ятає... Дякую.

А маєте розуміння який зав'язок між
- нею та семирічною війною(Пугачевий бунт)
- Тартарія / Татари
- 5вуглові фортеці / кріпаки (крепость/крепостньіе)
- Брусиловский прорьів / позорньій мир?
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07.09.2022 18:53 Ответить
Такий бренд як наш тризуб - сама досконалість. На зазрість усім дизайнерам світу. Ахієзєри теж нехай заздрять.
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07.09.2022 15:17 Ответить
українське почуття гумору незрівнянне взагалі ні з чим
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08.09.2022 00:21 Ответить
Намёк очевиден.
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07.09.2022 12:23 Ответить
- Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона.
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07.09.2022 12:47 Ответить
Ай, молодці! Далекоглядно.
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07.09.2022 12:24 Ответить
узкім треба нагадувати, що вони рабсіянє... що й було зроблено..
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07.09.2022 12:54 Ответить
Хренасе помітили, а раніше повилазило?
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07.09.2022 12:25 Ответить
Раніше не було наказу боятися. Зара уууу бандерівці
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07.09.2022 12:27 Ответить
Біологічна будова свиней не дозволяє їм задерти голову і подивитися в небо. Тризуб досі був у "сліпій зоні". Певно шось ремонтували, навічно протікший дах ,наприклад.
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07.09.2022 12:48 Ответить
Могли накласти на цеглу з малюнком "тризуба" товстий шар фарби, підібравши під тон стіни З часом фарба обсИпалася (У мене брат так зробив "заподляну" кацапу в Підмосков"ї Будували йому заміський будинок Так він так їм "нерви помотав" - поки вони працювали Так вони йому під фронтон пляшки пусті вмурували - відкритими горлами назовні Вкрили тонким шаром штукатурки - яка через місяць обсипалася І правильно зробили - він їм не заплатив обумовлену суму та ще й натравив на них бандюків Через півроку примчався до них з грошима, вдвічі більшими, ніж те, що заборгував - аби "вигнали бісів" з дому! Бо у вітряну погоду у домі починалося виття і гудіння Брат цілий "ритуал" проводив три години коло дому - поки хлопці під фронтоном заливали через горла цементним розчином пляшки Це його так колись дід-будівельник навчив - у нас так майстри в старі часи подібних "гнидюків" провчали)
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07.09.2022 13:56 Ответить
так красиво!
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07.09.2022 12:26 Ответить
Тролизм верхнего уровня.
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07.09.2022 12:27 Ответить
А з низу є і кацапський символ - швабра
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07.09.2022 12:28 Ответить
З усього виходить, що будівлю треба спалити, інакше ніяк. З документами і воєнкомом
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07.09.2022 12:28 Ответить
Вони тупі та не знають, що трезуб - це особиста печатка князя Володимира Ясна Сонечка.
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07.09.2022 12:28 Ответить
"Була велика дискусія... тризуб з будівлі вирішили не прибирати..." та ще закупити державних правпорів України, щоб зустрічати визволителів Далекосхідного "Зеленого клину".
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07.09.2022 12:29 Ответить
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07.09.2022 12:29 Ответить
Пусть взрывают дом вместе с жильцами
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07.09.2022 12:30 Ответить
какой ужас!
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07.09.2022 12:30 Ответить
Ми з України.
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07.09.2022 12:35 Ответить
Три пакета градів по будівлі, та один два кінжала. Ти подиви що Ураїнці роблять.
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07.09.2022 12:36 Ответить
Кацапы стонут, что ВСУ взяли Волохов Яр, Семёновку и движутся на Шевченково. Там до Купянска уже рукой подать.
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07.09.2022 12:36 Ответить
А что там по бакалеи?
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07.09.2022 12:39 Ответить
Уже фото постят нашего воина с флагом около вывески. Правда город большой. И фото около вывески не означает, что взяли. В общем ждём официальных сыодок через недел
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07.09.2022 12:41 Ответить
Агрегатное превращение воды изо льда в пар посредством таза и кацапской задницы.
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07.09.2022 12:40 Ответить
Хай "стогнуть"! Головне що комбінацію непогану крутонули: Притягли увагу до Херсону Кацапи стягли до нього купу військ Наші заперли їх на західному березі А потім нанесли удар під Харковом! Якщо вийдуть на Куп"янськ - переріжуть логістику забезпечення північного угрупування
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07.09.2022 13:05 Ответить
опа опа резиновая попа
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07.09.2022 12:37 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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07.09.2022 12:38 Ответить
Від жовто-блакитних кольорів у кацапів пердаки горять синім полум'ям, а Тризуб вони терплять.
Якщо Тризуб не замальвується, то роздовбіть весь військомат ФАБом
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07.09.2022 12:40 Ответить
везде кричать что они мол русские(чьи?) а потом вспетушиться на герб их мол, князя. ватники, сэр
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07.09.2022 12:40 Ответить
тупа бавовна
до другого приходу українців
буде гадати -що робити??
До Фуйла гонцов пішлють..
бо тіки воно все вирішує..
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07.09.2022 12:41 Ответить
так цей фуйло памятник київському Володимиру поставив ... тепер Тризуб ніззя чіпати ..
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07.09.2022 13:02 Ответить
Тризуб - це герб Русі, герб України! Звичайно, що москва- орда ненавидить цей герб вільних людей...
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07.09.2022 12:46 Ответить
Да! Могоча, для того, кто служил при ссср было имя нарицательное !
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07.09.2022 12:46 Ответить
А ще "Магдагача"!
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07.09.2022 13:58 Ответить
Тризуб - це сила!
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07.09.2022 12:50 Ответить
Тризуб сила-русні могила.
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07.09.2022 12:55 Ответить
так і на кремлі скоро буде тризуб, якщо ще буде кремль
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07.09.2022 12:52 Ответить
ординський кремль буде знищено .. кому він потрібен?
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07.09.2022 12:57 Ответить
гарно!!!!
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07.09.2022 12:54 Ответить
що не побудують Українці - все гарно!
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07.09.2022 12:58 Ответить
бо Душа вкладається і ручечки з відкіля треба ростуть...
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07.09.2022 13:09 Ответить
Неможна прибрати Тризуб? Зруйнуйте будівлю, та побудуйтк нову! Як що, хватить "лойу" в макитрі!
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07.09.2022 13:01 Ответить
Дякуйте українцям, бо якби вони не побудували цей цегляний будинок, то до цього б часу мали б нахилившийся сарай з гівна та палок
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07.09.2022 13:32 Ответить
триндєц воєнкомату
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07.09.2022 13:37 Ответить
кацапи думали вивезуть українців силоміць і вони перестануть бути українцями ? Фуй вам фашисти, українці вас породили і вбьють
Новосибірськ Україна
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07.09.2022 13:57 Ответить
прийдеться кацапам зносити військкомат. а шо робити?
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07.09.2022 13:58 Ответить
Краще вимести з цієї будівлі кацапів, щоб непаплюжили наший Герб!
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07.09.2022 16:28 Ответить
На дальне востоке, Забайкалье, Хабаровский край, полно выходцев с Украины. Еще в советские времена распределяли после институтов отстраивать *****.
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07.09.2022 15:49 Ответить
Розбомбити нахер !!! разом із мешканцями...
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07.09.2022 15:59 Ответить
Теперь свинособаки его снесут.
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07.09.2022 17:16 Ответить
Ну, возможно, работники военкомата могут использовать трезубец, как своего рода оберег.
Или призывники могут на его фоне фотографироваться, а фотки с собой брать: тебя в плен берут, а ты, такой, раз - фотографию-то предъявил.
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07.09.2022 17:43 Ответить
Виноват, не "могут", а "смогут".
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07.09.2022 17:44 Ответить
Дали згоду навведення Миротворчих військ ЗСУ на територію російськой федерації
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09.09.2022 12:42 Ответить
 
 