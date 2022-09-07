На здании военкомата в РФ заметили кирпичный трезубец. Говорят, это дело рук украинских строителей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В городе Могоча Забайкальского края России на здании военкомата выложен герб Украины в форме трезубца.
Об этом заявила глава города Наталья Веко в комментарии местному изданию Чита.ру, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, это дело рук украинских строителей, которые построили сооружение еще в 1980-е годы или в 1990-е годы.
"Здание было построено еще в 80-е годы или в 90-е. Строили его украинцы. Трезубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были оповещены органы. Была большая дискуссия. Были сторонники и того, чтобы его убрать, и того, чтобы его оставить", – говорит глава города.
Она добавила, что трезубец со здания решили не убирать, ведь сделать это проблематично: "Мы же не уничтожаем памятники и предметы искусства".
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А маєте розуміння який зав'язок між
- нею та семирічною війною(Пугачевий бунт)
- Тартарія / Татари
- 5вуглові фортеці / кріпаки (крепость/крепостньіе)
- Брусиловский прорьів / позорньій мир?
Якщо Тризуб не замальвується, то роздовбіть весь військомат ФАБом
до другого приходу українців
буде гадати -що робити??
До Фуйла гонцов пішлють..
бо тіки воно все вирішує..
Новосибірськ Україна
Или призывники могут на его фоне фотографироваться, а фотки с собой брать: тебя в плен берут, а ты, такой, раз - фотографию-то предъявил.