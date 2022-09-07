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Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Днепре за средства громады передали бойцам ВСУ 7,5 тысячи пар обуви.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Хочу поблагодарить всех днепрян, всех, кто помогает ВСУ, волонтерит, донатит на благотворительные фонды и просто честно платит налоги. Накануне передали бойцам 7,5 тысяч (семь тысяч пятьсот!) пар обуви... За деньги территориальной громады Днепра, за деньги каждого из вас. Каждый день помогаем фронту. Спасибо, земляки!", - написал он.
Борис Филатов отметил, что в Днепре отшивают зимнюю форму, которую также передадут защитникам Украины.
Топ комментарии
+11 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий07.09.2022 13:06
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+8 Garry Grant
показать весь комментарий07.09.2022 13:06
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та й взагалі... кращеб придумали щось інше щоби не бруднити це шо є...
наближаємо хто як може...