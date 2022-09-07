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Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Днепре за средства громады передали бойцам ВСУ 7,5 тысячи пар обуви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви 01

"Хочу поблагодарить всех днепрян, всех, кто помогает ВСУ, волонтерит, донатит на благотворительные фонды и просто честно платит налоги. Накануне передали бойцам 7,5 тысяч (семь тысяч пятьсот!) пар обуви... За деньги территориальной громады Днепра, за деньги каждого из вас. Каждый день помогаем фронту. Спасибо, земляки!", - написал он.

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Борис Филатов отметил, что в Днепре отшивают зимнюю форму, которую также передадут защитникам Украины.

Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви 02
Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви 03
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Топ комментарии
+11
Дякую м.Дніпро! Дніпро завжди був авангардом в боротьбі з ордою з самого початку.
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07.09.2022 13:06
+9
Цікаво, чим допоміг ЗСУ 95 квартал.
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07.09.2022 13:11
+8
Не кажіть дєрьмаку і його протеже із Запоріжжя.
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07.09.2022 13:06
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Зарегался 1 сентября и набрасываешь гуано на вентилятор, обсирая волонтеров и помощь армии. Нормальная качество , пара таких на розетке 3000 грн стоит, ну ты то на армию наверняка миллионы пожертвовал, тролль-новодел.
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07.09.2022 13:48 Ответить
Дякую м.Дніпро! Дніпро завжди був авангардом в боротьбі з ордою з самого початку.
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07.09.2022 13:06 Ответить
Не кажіть дєрьмаку і його протеже із Запоріжжя.
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07.09.2022 13:06 Ответить
Цікаво, чим допоміг ЗСУ 95 квартал.
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07.09.2022 13:11 Ответить
та здрасьте ! а тату хной на жопе...шо уже не считается??? а оно ж не бесплатно))))
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07.09.2022 13:15 Ответить
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07.09.2022 13:16 Ответить
Угу...А о раздражении на нежной жопе от хны никто и не упоминает.А ведь эти геройские квартальные ребята рисковали здоровьем.Ну вот что ни говорите,а наш мужественный ниразунеубежавший ********** не зря их наградил орденами и медалями.Заслужили.
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07.09.2022 13:24 Ответить
та да... теперь должно полегчать - будут прикладывать оте награды туда, где печет (тем более цена им такая же) не наградам Украины вообще, а тем, не заслуженным, не выстраданным и обесцененным этой шалупенью...
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07.09.2022 13:31 Ответить
Цілком згоден.На нагородах,вручених цією зеленою потороччю потрібно ставити термін дії.Наприклад 2 роки.
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07.09.2022 13:41 Ответить
або виробляти їх з фольги або дерева... бо вони штучні (искуственные) не цінні...
та й взагалі... кращеб придумали щось інше щоби не бруднити це шо є...
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07.09.2022 13:47 Ответить
Для цих нікчем ось цього було досить.
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07.09.2022 15:49 Ответить
не заважає - тим і допомагає
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07.09.2022 14:07 Ответить
асфальтом
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07.09.2022 16:19 Ответить
разом до Перемоги!!!
наближаємо хто як може...
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07.09.2022 13:16 Ответить
Коли вже побачимо гору коробок з амуніцією та наліпками " ЗСУ від кварталу 95" і біля них мордатих орденоносців????
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07.09.2022 13:17 Ответить
Не на часі, вони по Європі з концертами баьло косять.
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07.09.2022 13:38 Ответить
 
 