Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви. ФОТО

В Днепре за средства громады передали бойцам ВСУ 7,5 тысячи пар обуви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Хочу поблагодарить всех днепрян, всех, кто помогает ВСУ, волонтерит, донатит на благотворительные фонды и просто честно платит налоги. Накануне передали бойцам 7,5 тысяч (семь тысяч пятьсот!) пар обуви... За деньги территориальной громады Днепра, за деньги каждого из вас. Каждый день помогаем фронту. Спасибо, земляки!", - написал он.

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Борис Филатов отметил, что в Днепре отшивают зимнюю форму, которую также передадут защитникам Украины.







