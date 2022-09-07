Последствия вражеских обстрелов Запорожской области: рашисты разрушили и повредили гражданские дома. ФОТОрепортаж

Вчера, 6 сентября, в результате ударов по населенным пунктам Пологовского и Запорожского районов, оккупационные войска повредили более 15 частных домов, три многоэтажки и территорию предприятия. Информация о раненых гражданах не поступала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Нацполиции.

"В который раз самые большие разрушения получили жители Орехова и Гуляйполя. Горожане сообщили, что вместо их домов остались одни руины. В некоторые дома снаряды попадают не впервые, поэтому повреждения только увеличиваются. Другие граждане предоставили информацию о пожарах в частных домах после ракетных ударов РФ. В результате чего огнем уничтожено все гражданское имущество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены веранды, гаражные помещения, хозяйственные постройки, дворы, заборы.

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Также российские снаряды прилетели в дома жителей села Малая Токмачка Пологовского района. Полицейские задокументировали повреждения в домах селян. Кроме этого, под обстрел оккупантов попали объекты инфраструктуры пгт. Камышеваха Запорожского района. Правоохранители задокументировали факт повреждения помещения цеха одного из местных предприятий", – добавили в Нацполиции.

















