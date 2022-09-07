Литва отправила Украине 105-мм гаубицы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы.
Об этом говорится в сообщении в Twitter министерства обороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.
"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину", - говорится в сообщении.
В Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому "нельзя делать паузы".
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Юліус Штрайхер (нім. Julius Streicher; 12 лютого 1885, Флейнгаузен біля Аугсбурга, Баварія - 16 жовтня 1946, Нюрнберг) - гауляйтер Франконії, головний редактор тижневика «Der Stürmer» (Штурмовик), один з ідеологів расизму. Страчений у відповідності до ухвали Нюрнберзького трибуналу за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.
Величезна подяка Народу Литви і її уряду!
Ми не одні. Ми переможемо!
Слава ЗСУ!