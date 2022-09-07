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Литва отправила Украине 105-мм гаубицы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы.

Об этом говорится в сообщении в Twitter министерства обороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину", - говорится в сообщении.

В Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому "нельзя делать паузы".

Читайте: В Венгрии в учебниках война в Украине названа "внутренним противостоянием". МИД Украины требует "скорейшей поправки"

Литва отправила Украине 105-мм гаубицы 01

Литва отправила Украине 105-мм гаубицы 02
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Топ комментарии
+27
подяка країнам Балтії....
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07.09.2022 14:05
+25
Народи країн Балтії знають: чим більше росіянського металобрухту наламати на теренах України, тим менше доведеться ламати його на їх землях.
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07.09.2022 14:04
+20
В Украину доставили (лучшую в мире) контрбатарейную РЛС «COBRA» и 5 ЗРК «GEPARD» из Германии".
https://www.youtube.com/watch?v=MWikjo2tGOA
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07.09.2022 14:05
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Убедительный аргумент в "крымском вопросе".
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07.09.2022 14:03 Ответить
Можна було б повідомити без фото.
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07.09.2022 14:04 Ответить
повідомляти можна багато чого.. дристович тому зразок
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07.09.2022 14:44 Ответить
В цьому питанні Україна неперевершена,хоч і вчиться потроху.
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07.09.2022 15:58 Ответить
Тобі від цього полегшало б ? (( Якщо так , то не дивися на фотографію ((
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07.09.2022 15:17 Ответить
Мені б стало трошки легше...Спробую читати з заплющеними очима.
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07.09.2022 16:00 Ответить
Там нічого навкруги не видно. Грамотне фото
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07.09.2022 18:03 Ответить
Народи країн Балтії знають: чим більше росіянського металобрухту наламати на теренах України, тим менше доведеться ламати його на їх землях.
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07.09.2022 14:04 Ответить
В Украину доставили (лучшую в мире) контрбатарейную РЛС «COBRA» и 5 ЗРК «GEPARD» из Германии".
https://www.youtube.com/watch?v=MWikjo2tGOA
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07.09.2022 14:05 Ответить
подяка країнам Балтії....
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07.09.2022 14:05 Ответить
М101 что-ли? Староватая конечно, но дарёному коню... Главное чтобы снарядики не заканчивались. Кстати что там по поводу нашего артперевооружения думает пан Данилов, а то он нынче вездесущ, с экранов не слазит. Хотелось его послушать на эту конкретную и сверх-актуальную тему или он просто ветеринар из Луганска 90-х кто понимает о чём я...
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07.09.2022 14:05 Ответить
Староватая ? (( Маєш новіші - завозь , я подякую !
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07.09.2022 15:18 Ответить
Скорее всего, M119
https://ru.wikipedia.org/wiki/M119
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07.09.2022 17:11 Ответить
105мм?
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07.09.2022 14:11 Ответить
((???? https://defence-ua.com/news/105**************************************************************************************************-8445.html Всьо чотко , головне щоб снаряди не закінчувалися
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07.09.2022 15:22 Ответить
Конкретна допомога! А не "валяютьшольца" як деякі! (Не буду пальцем показувати)?
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07.09.2022 14:12 Ответить
признавайтесь хто ********* Соловйова? що з мордою?
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07.09.2022 14:12 Ответить
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07.09.2022 14:13 Ответить
kak bud to otpechatok tufli...... s nogi kto to emu otvesil navernoe podjaka tomu hlopcu kto ce zrobil
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07.09.2022 14:16 Ответить
Это жест доброй воли. Самобичевание.
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07.09.2022 14:20 Ответить
Самона#бнувся.
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07.09.2022 14:23 Ответить
То він з горя напився вчора після телеефіру А потім головою в стіл товкся і кричав - "Я не хачу судьбы Юлиуса Штрайхера!"
Юліус Штрайхер (нім. Julius Streicher; 12 лютого 1885, Флейнгаузен біля Аугсбурга, Баварія - 16 жовтня 1946, Нюрнберг) - гауляйтер Франконії, головний редактор тижневика «Der Stürmer» (Штурмовик), один з ідеологів расизму. Страчений у відповідності до ухвали Нюрнберзького трибуналу за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.
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07.09.2022 14:24 Ответить
Контузія на колчаковських фронтах
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07.09.2022 14:25 Ответить
Московские партизаны. Потихоньку вылавливают упырей с Z- символикой, перевоспитывают.
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07.09.2022 15:31 Ответить
Не просто ж так по Москве рейды начались на них, ходят по домам, шмонают телефоны. В Питере там тоже так "душевно" к z-****** относятся..
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07.09.2022 15:33 Ответить
Литве большое спасибо! Но неужели у нас так все скомуниздили!
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07.09.2022 14:19 Ответить
У нас війна 8 років, стволи зношуються, да і снаряди до радянської зброї закінчуються. А для цих обіцяють нескінчений потік БК.
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07.09.2022 15:04 Ответить
Сейчас прослушал новое "оповищення" от ДСНС! Хочется МАТЮКАТСЯ! Такой уровень генерации написанного текста на непонятном языке! Это Писец!
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07.09.2022 14:21 Ответить
Маленька країна з великим серцем!
Величезна подяка Народу Литви і її уряду!
Ми не одні. Ми переможемо!
Слава ЗСУ!
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07.09.2022 14:55 Ответить
Щира подяка нашим литовським братам!
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07.09.2022 14:55 Ответить
Благодарность нашим литовским братьям и сёстрам!!!
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08.09.2022 23:36 Ответить
Подяка Литві за допомогу.
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07.09.2022 15:04 Ответить
Konecno straryje sami *******,no do six por ix ispolzyvajet mnogyje iz NATO stran kak Danija,Kanada,Slovenija,Turcija,Portugalija i mnogo drugyx stran..Tocnost etix ****** obecpecit modernaja sistema lazernyje cel opredeliajucije pribori,pribori nocnovo vydenije,sputnikovaja navigaciji pribori.ONa sotvestvujet teperesnim standartam
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07.09.2022 15:36 Ответить
Подяка литовцям!
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07.09.2022 15:41 Ответить
Щира подяка владі і народу Литви.
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07.09.2022 15:51 Ответить
Большое спасибо нашим литовским братьям, а также сёстрам, низкий вам дружеский поклон! Спасибо вам родные, пусть вас Бог бережёт!
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08.09.2022 23:47 Ответить
 
 