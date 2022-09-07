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С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 7 сентября, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание и панихида за погибшим воином Вячеславом Наливайко ("Броня"), погибшим 3 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наливайко родился 12 августа 1965 года. Похоронят воина на кладбище пгт. Белая Церковь.

С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 01
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 02
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 03
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 04
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 05
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 06
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 07
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 08
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 09
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 10
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 11
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 12
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 13
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 14
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 15
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 16
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 17
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 18
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 19
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 20
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 21
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 22
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 23
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 24
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 25
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 26
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 27
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 28
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 29
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 30
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 31
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 32
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 33
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 34
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 35
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 36
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 37
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 38
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 39
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 40
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 41
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 40
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 41
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 44
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 45
С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе 46

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Как сообщалось, в бою с оккупантами на Юге Украины погиб воин Вячеслав Наливайко.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Герої не вмирають!
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07.09.2022 14:39 Ответить
... але кожного дня ми ховаємо десятки найкращих синів рідної землі... ГЕРОЇВ,,,,,,
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07.09.2022 14:43 Ответить
Загинув за Україну... Отчич Вадим Тарасович... троє його рідних синів зараз воюють проти русні, на різних фронтах... одного було поранено... в той же день, коли загинув батько...
Героям слава.... Герої НЕ ВМИРАЮТЬ...
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07.09.2022 14:44 Ответить
Господи, бережи синів твого небесного воїна
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07.09.2022 14:55 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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07.09.2022 14:54 Ответить
С.У.М.
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07.09.2022 15:07 Ответить
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07.09.2022 16:10 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.09.2022 17:42 Ответить
 
 