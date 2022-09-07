С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание и панихида за погибшим воином Вячеславом Наливайко ("Броня"), погибшим 3 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Наливайко родился 12 августа 1965 года. Похоронят воина на кладбище пгт. Белая Церковь.





























































































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Как сообщалось, в бою с оккупантами на Юге Украины погиб воин Вячеслав Наливайко.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук