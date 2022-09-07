Удар рашистов по Славянску: из-под завалов дома достали тело мужчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, российские оккупанты нанесли удары по Славянску Донецкой области, в результате чего разрушена часть многоквартирного дома. На месте работают спасатели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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"В Славянске из-под завала частично разрушенного в результате обстрела 3-этажного многоквартирного жилого дома спасателями обнаружено тело мужчины (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.

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В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.







