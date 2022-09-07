Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид. ФОТОрепортаж

На пляжах Одесщины с начала вооруженной агрессии РФ против Украины находят большое количество погибших морских млекопитающих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Вероятная причина их гибели - использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках страны-агрессора. Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", - отмечается в сообщении.

Проведены осмотры и вскрытия морских свиней и дельфинов, найденных мёртвыми на побережьях. Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

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Также прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Республику Болгарию, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.

Прокуроры Одесской области открыли уголовное производство по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).









