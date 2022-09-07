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Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На пляжах Одесщины с начала вооруженной агрессии РФ против Украины находят большое количество погибших морских млекопитающих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Вероятная причина их гибели - использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках страны-агрессора. Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", - отмечается в сообщении.

Проведены осмотры и вскрытия морских свиней и дельфинов, найденных мёртвыми на побережьях. Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

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Также прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Республику Болгарию, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.

Прокуроры Одесской области открыли уголовное производство по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).

Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид 01
Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид 02
Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид 03
Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид 04
Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид 05
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щось замовк грінпіс і Гретта Тумберг.....
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07.09.2022 16:07 Ответить
Зато наша доморощенная Генпрокуратура, которая Офис. нашла себе "достойное" занятие, вместо борьбы с топ-коррупцией и преступлениями в сфере обеспечения безопасности страны
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07.09.2022 16:10 Ответить
Профонация ‼️ Заняться нечем⁉️Дерьмак совсем обнаглел в промышленных масштабах схемы проворачивает‼️Скорее побеждайте , и дельфины от рашистов погибать не будут
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07.09.2022 16:40 Ответить
печально,что только Украину это беспокоит.А где Эрдоган,где Болгария с Румынией? Почему "громко отмалчивается" Грузия???..Все эти страны тоже из Чёрноморского бассейна.
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07.09.2022 16:09 Ответить
а до анексії дельфіни прогулянкові кораблі у морі супроводжували..
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07.09.2022 16:18 Ответить
Маразм в генпрокуратурі
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07.09.2022 18:31 Ответить
 
 