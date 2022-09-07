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Российские оккупанты, которых сегодня взяли в плен ВСУ на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время наступательных действий украинские защитники взяли в плен российских оккупантов, среди них подполковник армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Помимо пленных россиян ВСУ также достается трофейная техника оккупантов.

Российские оккупанты, которых сегодня взяли в плен ВСУ на Харьковщине 01
Российские оккупанты, которых сегодня взяли в плен ВСУ на Харьковщине 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом. ФОТО (оновлено)
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Топ комментарии
+70
Лугандонцы убогие. Некому было спросить- "От шо тебе-долбой#бу было надо в 2014 году? Чем тебе Украина была не такая?". Дегенераты. Кретины,*****.
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07.09.2022 17:47
+69
Я так розумію кацапи Японці заберуть куріли без жодного пострілу. Бо нікому буде їх захищати
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07.09.2022 17:41
+61
сьогодні гарний врожай
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07.09.2022 17:40
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сьогодні гарний врожай
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07.09.2022 17:40 Ответить
Брешут тупые тварюки , раньше брехали про "учения"заблудились , а сейчас "на улице впоймали"
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07.09.2022 18:27 Ответить
В Харькове тоже на улице ловят!
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07.09.2022 22:20 Ответить
iz samuliota negajno vpali.
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08.09.2022 00:51 Ответить
Никому это говно лднровское не нужно,на обмен оно не годятся.суд и 15 лет тюрмы
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07.09.2022 20:07 Ответить
Я так розумію кацапи Японці заберуть куріли без жодного пострілу. Бо нікому буде їх захищати
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07.09.2022 17:41 Ответить
Пусть берут своё
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07.09.2022 17:42 Ответить
пленних не брать.. за Азов за все
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07.09.2022 17:48 Ответить
русские менты из собра и мобики.
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07.09.2022 17:42 Ответить
Морди невинних ягнят на фото, а всередині лють на украінців !
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07.09.2022 17:44 Ответить
з гітлеровськой колорадкой курви бігають


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07.09.2022 17:44 Ответить
Адольфович, курва - пам'ятає на чию честь назвали його папашку
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07.09.2022 17:46 Ответить
Потерь нет, Шушу держим, дайте денюх (с) Сёма П.
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07.09.2022 17:44 Ответить
Главное прокукарекать-а там хоть не рассветай. И вместо того чтобы наказать подобную нечисть вроде этого "Гонзо" за наглую ложь, "ваньки" раскрыв рты гордятся за стаканом. Удивительное племя🤦
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07.09.2022 17:52 Ответить
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07.09.2022 17:46 Ответить
начинающий программист приходит к гуру и показывает листинг кода
--Не могу найти ошибку, можете взглянуть?
гуру бегло пролистал и возвращает назад. новичек в недоумении:
--Но вы так и не сказали где ошибка!
--Ошибка в ДНК.....
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07.09.2022 17:55 Ответить
Киев за 3 дня,Лондон за 7,Ламанш- пролив 2 недели!
Украинское село за 6 месяцев
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07.09.2022 18:07 Ответить
Не село. Поки що лише корівник біля села через півроку.
Село буде брати десятиліттями, як після 1945.
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08.09.2022 00:57 Ответить
Може їм наливають...Смоли ***** гарячої.. забули вже ,як вони наших героїв каструють...
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07.09.2022 17:46 Ответить
Але поляну краще подешевше накрвать...
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07.09.2022 21:15 Ответить
Лугандонцы убогие. Некому было спросить- "От шо тебе-долбой#бу было надо в 2014 году? Чем тебе Украина была не такая?". Дегенераты. Кретины,*****.
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07.09.2022 17:47 Ответить
Пане Грант,напевне питали,і саме такі питання задавали.Але ж у нього нежить,не міг більш чітко відповідати.І це ж,в основному,ОРДЛОвці.Це про них хвалився *****,що вони "Ще більш ефективні,ніж регулярні війська кацапів..."
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07.09.2022 21:17 Ответить
Лугандятина. Саме дешеве м'ясо. Полполковника - це хороший обмінний фонд. ЗСУ - ви молодці.
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07.09.2022 17:47 Ответить
дешевле свинины.....
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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07.09.2022 17:59 Ответить
"Чудо-богатыри" 150-й мотострелковой дивизии РФ позорно просрали свой флаг
Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.

Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.
"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
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07.09.2022 17:47 Ответить
Более того это и есть знамя победы! Копия скорее всего но это все равно знак.

В любом случае это знамя 150-я мотострелковoй Идрицко-Берлинскoй ордена Кутузова дивизии. (В былые времена в случае утери боевого знамени части расформировали)
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07.09.2022 17:53 Ответить
Росгвардия - говно, ВКС - говно, ВСУ - топчик (с) Игорь Г.
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07.09.2022 17:47 Ответить
"Да здравствует наш советский суд! Самый гуманный суд в Мире!" (с)
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07.09.2022 17:48 Ответить
Судді, які відпустили цю москальську лярву Душкіну на волю вже мають давати покази у нашій контррозвідці. Якщо це не так, то велике питання, чи є в нас незалежна держава? І чи хоче наш народ незалежної держави? Бо, якщо під 100% фактаж роботи на ворога, з-під варти суддя відпускає затриманого (-ную) і після цього суддю не карають за законами військового часу, тоді слід визнати, що у нас немає ані силових органів, котрі захищають державу, навіть під час війни. Це вирок нинішній владі, яка толерує сепарів та зрадників, наплював на десятки тисяч загиблих українців, до загибелі яких доклались і ті зрадники та зрадниці, яких випускає ZEлена "портновська феміда" з під варти на волю. Це черговий злочин цієї злочинної, антиукраїнської ZEленої мерзоти.
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07.09.2022 22:14 Ответить
Крайняя фотка доставила смешные солдаты "второй армии во вселенной" в этих картузах-аэродромах:
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07.09.2022 17:48 Ответить
Прикольні у них маски для, хоча і бюджетний варіант)

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07.09.2022 17:59 Ответить
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07.09.2022 18:58 Ответить
А шо права за чавела?
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07.09.2022 21:20 Ответить
The Phantom of the Opera -
https://www.youtube.com/watch?v=pgz6PnHkmpY

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08.09.2022 01:01 Ответить
*******-мопсель! Може їм ще самогону наллєте? Ти подивись, пригощають як дальніх родичів!
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07.09.2022 17:52 Ответить
Крайнее фото напомнило
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07.09.2022 17:58 Ответить
Скучниє у ніх ліца. Нікто їм дєнєг нє даст.
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07.09.2022 17:52 Ответить
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07.09.2022 17:55 Ответить
Хороший русский
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07.09.2022 18:08 Ответить
доооо))
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08.09.2022 00:36 Ответить
Чет он неважно выглядит.Мож сьел чего?
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07.09.2022 19:23 Ответить
Ugu, - suxpajka 2014 goda.
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08.09.2022 01:02 Ответить
На Варшавський трибунал їх! Так хочеться, щоб трибунал над кацапськими військовими злочинцями пройшов в Польщі! Україна і Польща завжди страждали через Московію.
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07.09.2022 17:56 Ответить
...це м'ясо.

Йому трибунал тільки облегчить дальше існування .

Трибунал для отого клоуна.. шо на самому верху, для шойгу, для генералів, для агітаторів, що дурманили голови по зомбоящику, для ідеологів( пофамільно знають таких ).. а ці призовники та найманці повинні спокутувати не розкошуванням в спецтаборах, де харчі, які вони в своєму житті і не нюхали.. а на тяжких роботах по розбору знищенного ...на копальнях та розкорчуваннях згорілих посадок.. Роботи багато....

Шити рукавиці і клеїти конверти- шо клеїти дурня на курорті... можуть і наші " рідні" ЗК.. а ці зайди повинні віпрацьовувати і вдмолювати свої гріхи

Слава Воїнам України !

Дяка усим тим , хто з нами і за нас .
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07.09.2022 18:16 Ответить
кашкети круті вдягнули...
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07.09.2022 17:57 Ответить
Это , ***** , даже не орки - это , как говорила моя бабушка -"сміття",
Дивлячись на цей непотріб , стає огидно!
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07.09.2022 18:00 Ответить
Фашисти прийшли на нашу землю. Цим воякам удовбали у голови, що звільняють "ісконниє" від бандерівців і нацистів. Геть московію із України!
Назавжди!
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07.09.2022 18:00 Ответить
А шо ж такое. Опять кацапские бравые десантнички сдрыснули, бросили бедных мобиков.
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07.09.2022 18:00 Ответить
Сруцькие своих не бросают🤣
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07.09.2022 18:04 Ответить
Кацапии это отребье в качестве обменного фонда не нужно, а нам кормить десятилетиями в тюрьмах и подавно. Решение: разобрать на органы и поделом.
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07.09.2022 18:01 Ответить
Якими "десятиріччями"?
Як шо не буде доведено шо вони страчували мирних мешканців, максимум шо вони отримають - 7 років....
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07.09.2022 18:20 Ответить
Що він робить? Витает всех розведников?
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07.09.2022 18:02 Ответить
А подполковник не отот на первом фото с права?
Похож на наркомана с детского возраста,явно срал каждую зиму в ведро в предбаннике.
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07.09.2022 18:03 Ответить
вот еще мобиков наловили.....
https://twitter.com/i/status/1567523276389339138
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07.09.2022 18:05 Ответить
Поталанило ублюдкам,що залишилисьживі. Атваєвалісь,кароч...
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07.09.2022 18:09 Ответить
мда... у засРашки очень большие проблемы с кадрами, раз ТАКОЕ суют на передовую...
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07.09.2022 18:11 Ответить
За ними был "второй эшелон", СОБР. Типа как заградотряд.
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07.09.2022 19:56 Ответить
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07.09.2022 18:14 Ответить
зріє "бавовна" на полях України
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07.09.2022 22:56 Ответить
Ну і славненько!
Слава українським Воїнам!
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07.09.2022 18:18 Ответить
А этих орков с луганды можно смело судить не только как военнопленных а и за предательство Украины!!! А если честно то на йух они нам нужны - теперь их охраняй, корми, пои, лечи, обогревай, развлекай, убеждай и т.д. …. Если задуматься то агрессия рашки в Украине с 2014 именно из за вас идёт, вы это понимаете а лугандоновцы???
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07.09.2022 18:18 Ответить
І навіщо їх треба було публікувати? Тихенько б яйця повідрізали та на кіл їх. Усе б розповіли!
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07.09.2022 18:20 Ответить
Кокарда - самая нужная вещь в амуниции кацапской армии !
Для наших снайперов !
Взял чуть ниже кокарды и враг на белых "жигулях" улетает в свои #беня....
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07.09.2022 18:25 Ответить
Обмундирование прям по последнему слову. Штаны от деда?
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07.09.2022 18:31 Ответить
мобіки з лугандона та мусора з паРаші. нікому на паРаші такі на обмін не потрібні.
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07.09.2022 18:33 Ответить
С ЛуХанска
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07.09.2022 18:33 Ответить
Вот где пригодился рускай язык, можно без переводчика допросить по быстрому.
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07.09.2022 18:35 Ответить
Лугандонцям перекладач не потрібен,вони добре розуміють українську.Там же на відео лугандонське сміття,що кацапня викинула на м'ясо.Зрадниками всі гидуються,навіть москалі за людей їх не вважають
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07.09.2022 18:39 Ответить
знищити тварюк, а попіл в кульках продати кацапам ... термін зберігання пару місяців ...
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07.09.2022 18:56 Ответить
Оце називало себе 2-ю армією світу
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07.09.2022 19:02 Ответить
На допиті скажуть шо вони блакитні шоломи ООН😄
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07.09.2022 20:58 Ответить
__ах,диалоги ,диалоги ....
Одне ЛИШЕ питання ( 1!): хто надаэ важливу информацiю -на обмiН.
усэ iнше -додому ,через замiноване поле.....___
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07.09.2022 20:06 Ответить
Лугадонів, що не мають дітей - розтріляти там на місці
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07.09.2022 20:16 Ответить
А в чому різниця? От коли колорадського жука труять, то розбираються, чи є в нього діти? Там у 99% "лічинки" такі самі і перевихованню не підлягають, бо КАКЦАПИ!!!
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08.09.2022 12:35 Ответить
Аби не дали "потомства".
А коли є діти - це важіль на них і їх родичів. Можна шантажувати.
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08.09.2022 14:32 Ответить
Ні, в очах цих песиголовців не видно розкаяння...
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07.09.2022 21:58 Ответить
"Взгрустні" на монітор, какцапура! Тільки витерти потім не забудь.
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08.09.2022 12:36 Ответить
В школу беги, а то мамка заругает.
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08.09.2022 12:40 Ответить
Навчись розмовляти не козлячим "язиком", а людською мовою, какцапе ))) Тоді й поговоримо, бо з козломовними вести дискусію не бачу сенсу.
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08.09.2022 12:45 Ответить
Пізно мені в школу після університету, дегенерате ))) Не візьмуть... А от тебе в дитячий садок чи в заклад для розумово неповноцінних - ще візьмуть! Може навіть навчать розмовляти людською мовою, а не "гаваріть", як тупа мавпа!
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08.09.2022 12:55 Ответить
А не жирно подібній мерзоті Мальборо, сочок і сосиски? Хліба й водички - максимум! І то в обмежених дозах! Дістала ця "доброта" - ці ****** йшли ВБИВАТИ!!!
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08.09.2022 12:39 Ответить
Зачем эту падаль кормить?!!?? Расстрелять *****,кроме ******** на обмен .
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08.09.2022 17:24 Ответить
А калорадку чому не з'їли? Це ж цілюща сила для орка. Не скористались такою можливістю ось потрапили до полону ))
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09.09.2022 01:38 Ответить
 
 