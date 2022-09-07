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Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Спутник Planet Labs 7 сентября зафиксировал в Херсоне новую паромную переправу, которую используют российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ 01

На спутниковом фото видно, что возле одного из причалов временно оккупированного города, где расположен памятник Первым херсонским корабелам, организована переправа для перевозки грузовых автомобилей.

Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ 02

Напомним, ВСУ уже наносили удары по трем мостам на Херсонщине – Антоновском, Дарьевском и Каховском. Отмечалось, что это "значительно ослабило" логистику оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"
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Топ комментарии
+49
ХІМЕРИ вже облизуються...
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07.09.2022 20:25
+26
Напрасно, мадам.
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07.09.2022 20:24
+17
лол. сколько он может перевезти техники, счетовод мамкин?
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07.09.2022 20:33
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Напрасно, мадам.
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07.09.2022 20:24 Ответить
Доброго вечора, ми з України ✌️

Потрібні ваші зоркі оченята 👀 по набережним Херсону, Річпорту, Олешок, Гопрів і т.д

Цікавить баржі та всяка така суета, яка нещодавно рухалась.
Де вони плавають, де відстоюються, можливо, - яка техніка на них і так далі.

Пишіть до бота усе, що знаєте та бачите.

@nadzor_kherson_bot
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07.09.2022 20:53 Ответить
Це не вона?
https://t.me/UAonlii/36728
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07.09.2022 21:15 Ответить
Його що негри *****? Так душевно... по домашнему.... и уезжать то неохота через Днепр... Ну ниче - нравиться - значить терпи красавЕццА.
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07.09.2022 22:37 Ответить
Оце сюжет!!! Актори супер! ZSU-Fslm Corporation - Найкращі!
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07.09.2022 22:40 Ответить
На фото у статі паром,а у вашому відео понтонний міст.
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07.09.2022 23:21 Ответить
ХІМЕРИ вже облизуються...
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07.09.2022 20:25 Ответить
лол. сколько он может перевезти техники, счетовод мамкин?
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07.09.2022 20:33 Ответить
А техники, которая в это время на пароме?
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07.09.2022 20:33 Ответить
При окончании погрузки или начале разгрузки ударить? Ну да надо поймать момент.
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07.09.2022 20:39 Ответить
Ну так ловят же. Наши их в основном при погрузке и епашут в гопрях. Эти оттуда же едут.
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07.09.2022 20:42 Ответить
Ловлять
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07.09.2022 20:53 Ответить
Ну конечно. Кроме фото и видео в наших местных пабликах, как всё это добро горит после прилетов по ним.
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07.09.2022 21:03 Ответить
GMLRS до HIMARS, цінник 105-150 тисяч доларів

будь який танк дорожче не менше, ніж на порядок
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07.09.2022 20:58 Ответить
из днепра? тьі точно кацапский дегенерат)
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07.09.2022 21:05 Ответить
нхр пошел. с швабропитенками разговаривать не намерен
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07.09.2022 21:11 Ответить
Плюс два буксира. Не знаю стоимость речного буксира, а вот морские буксиры довольно дорогой тип судна , мощный двигатель , дорогой металл .
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07.09.2022 20:44 Ответить
Может Вы и правы , я моряк , а не артиллерист, но в районе Змеиного или вышки Бойко наши повредили или потопили рашкованский буксир. Там конечно морской был, современный, русня тогда скулила сильно , мол гражданское судно подбили.
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07.09.2022 20:52 Ответить
сегодня баржу с л.с. кцпв потопили, чего тьі ноешь
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07.09.2022 20:59 Ответить
ниже дал ссьілку, стратег мамкин.
тьі уже дваждьі ошибочньіе заявления делал и продолжаешь нести полную хрень
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07.09.2022 21:03 Ответить
да это свиноцабачий гандон Во-Во под новым ником вылупился...!
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07.09.2022 21:05 Ответить
пуля стоит копейки ,тогда есть ли смысл в дорогом бронике и шлеме....логика экономики не работает
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07.09.2022 20:41 Ответить
ты похоже из спецотдела Во-Во...!
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07.09.2022 20:50 Ответить
очень корректен,паром дешевый перевозит не детские велосипеды ,а стрелялки которые забирут жизни....а дальше ваши слова------- стоит несопоставимо дороже ------
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07.09.2022 20:53 Ответить
что не вдуплился?паром средство доставки Смерти,и не важно пустой он или полный
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07.09.2022 21:03 Ответить
пора в спам тебе, дунька
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07.09.2022 21:12 Ответить
этот свинорыл вылезет под новым ником...!
он сейчас не больше одного дня живёт здесь...!
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07.09.2022 21:16 Ответить
тебе свиноцабаке - правда это не паром но зато тсои свинорылы получили то что заслужили...!!!)
https://t.me/c/1457892982/24633
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07.09.2022 21:13 Ответить
Алексей Харитонов 00eff8a6

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:07.09.2022 ...********* за*бал иди сказки экономики ***** рассказывай
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07.09.2022 21:16 Ответить
ты гандон свиноцабачий знаешь на чём палишься здесь постоянно...?
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07.09.2022 21:19 Ответить
для тебя свиноцабаки специально потратил несколько минут - лови ссылку:
https://censor.net/ua/news/3365504/okupant_pro_sytuatsiyu_na_hersonschynivse_most_razbaly_m_prosto_zdes_v_polnoyi_jpe_perehoplennya_gur
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07.09.2022 21:03 Ответить
«Стоїмасть» - херня. Цінність - ось що важливо!
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07.09.2022 20:44 Ответить
В Україні вже тепер можуть оголосити тендер на рибальські тури з Європи «Літній Херсон 2023». У Дніпрі сом буде жирним.
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08.09.2022 00:07 Ответить
Паліт
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07.09.2022 20:29 Ответить
Тобто вони спішать вивезти щось, тікають з Правого берега. Про підмогу переправами вже річ не йде
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07.09.2022 20:31 Ответить
Паромчик рассчитан только на десять машинок, так что поплотнее, кацапчеги, устраивайтесь на паромчик, поплотнее 🤗 Кстати есть, кто умеет считать до десяти, что нет... ну и ладненько ,- поплыли 😝😝😝😝😝😜🤪
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07.09.2022 20:35 Ответить
Пригадую, деєто пуцин з поганялом *уйло аекдот розповідав (цьго разу не дітям) про мисливця і ведмедя. Виявляється, той пуцин переплутав - кацапія тут не ведмідь, а той самий мисливець - жоподьор. 😊
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07.09.2022 20:38 Ответить
можем повторить
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07.09.2022 20:38 Ответить
""
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07.09.2022 20:38 Ответить
Українською не паром, а пором.Журналісти, як правило, люди обмежені і неосвічені.
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07.09.2022 20:41 Ответить
а Супутник Planet Labs, це вже Притулин супутник, чи ще ні? А то дуже хочеться побачити знімки вартістю 600 мільйонів.
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07.09.2022 20:41 Ответить
ГУР МО чекає на вас в своїх рядах
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07.09.2022 20:55 Ответить
Лаченков, ты? Как пагодка ва Владивастоке? Одноклассники что пишут?

Папка уже в каком звании в ГРУ/ФСБ? Думаешь мамка-судя отмажет за разворовывание в особо крупных размерах?
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08.09.2022 10:38 Ответить
лікуйся друже
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09.09.2022 01:09 Ответить
Пане Кравченко,а ваших кровних скільки в тих 600 мілліонах?Це з якої долі ви запитуєте?Просто цікаво,скільки треба продонатити,щоб тобі почали давати звіти,або,як тут,висилати копії знімків?
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07.09.2022 20:59 Ответить
Т.е. твой вороватый клоун Притула тупо ******* 600 млн народных денег в военное время - а ты на голубом глазу спрашиваешь сколько перечислил конкретный Вася, чтобы он имел право спрашивать "где спутник"? Боря, ваша банда притуленых будет так само висеть на столбах вдоль Хрещатика, рядом с зеленой шоблой
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08.09.2022 10:41 Ответить
І тут підари про супутник піз.онути спішать.
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07.09.2022 21:15 Ответить
***** в этой ситуации один: Притула! Ему деньги доверили на Байрактары! Спутник никто не заказывал! Но и спутника по итогу никакого нет! Ни одного сраного снимочка! Планет Лабс и Максар за него отдуваются!
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08.09.2022 10:42 Ответить
Потуши пердак, бо стілець підпалиш.
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08.09.2022 11:34 Ответить
Пойдешь вагончиком за притуленым клоуном на цугундер?
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10.09.2022 00:42 Ответить
А ти просто підеш нах.й.
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10.09.2022 12:23 Ответить
Это надо спросить у сотрудников роскосмоса, которые в той спутниковой конторке крутятся.
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08.09.2022 00:12 Ответить
пОромна переправа
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07.09.2022 20:41 Ответить
годівниця для сома. Kak-to tak.
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08.09.2022 00:09 Ответить
Поромна переправа скоро піде на дно , разом із орками !!
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07.09.2022 20:54 Ответить
До речі, чи є вугри в Дніпрі?
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08.09.2022 00:10 Ответить
Запыхаются они такими плотами бк и технику возить. Если бы все было так просто, то никто бы не заморачивался строить понтонные переправы. В общем мышеловка захлопнулась.
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07.09.2022 20:54 Ответить
Такая куйня 90% времени как стоит вполне себе стационарно во время погрузки и выгрузки. Наши колонну в движении на мосту *********. Это вообще без проблем. Но да, особо времени тратить на эту туфту никто не будет. Ценности не представяет как и опасности. Главная опасность это даже не антоновский мост, а жд. Там такие обьемы техники и бк что даже обычные переправы с грузовиками не справляються, только жд. Они потому и атакуют вдоль железных дорог.
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07.09.2022 20:59 Ответить
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07.09.2022 21:01 Ответить
"упала хаймарса звезда, в воде прохлада,
тонет паром, поет Харон о чем-то рядом...." ))
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07.09.2022 21:02 Ответить
i Mumu šoj to grustnaja, kak včera...
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08.09.2022 00:11 Ответить
Шановні щоб розвантажити цю баржу на лівому березі треба грестись в Гопри , або знову до Антонівського мосту Це мінімум година ходу. Ближче на лівому березі доріг нема, суцільні плавн
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07.09.2022 21:02 Ответить
Чудово. Байрактар туди, хаймерса шкода. Або снаряд далекобійний. Досвід є. Слава Україні
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07.09.2022 21:10 Ответить
А решётки на паром ⛴ наварили сверху...?..
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07.09.2022 21:10 Ответить
і ще про переправу )))) русня така кумедна ))))
///
Неудачная попытка оккупантов переправиться через Днепр на пароме.

https://t.me/hyevuy_dnepr/35533

Не фартануло, не повезло.
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07.09.2022 21:38 Ответить
👍💀
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07.09.2022 22:20 Ответить
засекай время!
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07.09.2022 21:52 Ответить
Україна отримала від Заходу ракети Harpoon на автомобільній платформі, повідомив Пентагон.
За словами заступника міністра оборони США Білла Лапланта, американські військові інструктори навчили українських військових використовувати таке озброєння ще навесні.
Для довідки, Harpoon - американська протикорабельна крилата ракета, одна з найпоширеніших у світі. Ракета має дозвукову швидкість польоту, максимальна дальність стрільби становить від 90 до 220 км.
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07.09.2022 22:24 Ответить
Значит пи*да ей.
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08.09.2022 01:13 Ответить
Теперь понятны слова из песни Пугачевой - "седой паромщик".
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08.09.2022 11:59 Ответить
 
 