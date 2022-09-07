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Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Спутник Planet Labs 7 сентября зафиксировал в Херсоне новую паромную переправу, которую используют российские оккупанты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".
На спутниковом фото видно, что возле одного из причалов временно оккупированного города, где расположен памятник Первым херсонским корабелам, организована переправа для перевозки грузовых автомобилей.
Напомним, ВСУ уже наносили удары по трем мостам на Херсонщине – Антоновском, Дарьевском и Каховском. Отмечалось, что это "значительно ослабило" логистику оккупантов.
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Пожалуйста, подождите...
Потрібні ваші зоркі оченята 👀 по набережним Херсону, Річпорту, Олешок, Гопрів і т.д
Цікавить баржі та всяка така суета, яка нещодавно рухалась.
Де вони плавають, де відстоюються, можливо, - яка техніка на них і так далі.
Пишіть до бота усе, що знаєте та бачите.
@nadzor_kherson_bot
https://t.me/UAonlii/36728
будь який танк дорожче не менше, ніж на порядок
тьі уже дваждьі ошибочньіе заявления делал и продолжаешь нести полную хрень
он сейчас не больше одного дня живёт здесь...!
https://t.me/c/1457892982/24633
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Реєстрація:07.09.2022 ...********* за*бал иди сказки экономики ***** рассказывай
https://censor.net/ua/news/3365504/okupant_pro_sytuatsiyu_na_hersonschynivse_most_razbaly_m_prosto_zdes_v_polnoyi_jpe_perehoplennya_gur
Папка уже в каком звании в ГРУ/ФСБ? Думаешь мамка-судя отмажет за разворовывание в особо крупных размерах?
тонет паром, поет Харон о чем-то рядом...." ))
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Неудачная попытка оккупантов переправиться через Днепр на пароме.
https://t.me/hyevuy_dnepr/35533
Не фартануло, не повезло.
За словами заступника міністра оборони США Білла Лапланта, американські військові інструктори навчили українських військових використовувати таке озброєння ще навесні.
Для довідки, Harpoon - американська протикорабельна крилата ракета, одна з найпоширеніших у світі. Ракета має дозвукову швидкість польоту, максимальна дальність стрільби становить від 90 до 220 км.