Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ. ФОТО

Спутник Planet Labs 7 сентября зафиксировал в Херсоне новую паромную переправу, которую используют российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На спутниковом фото видно, что возле одного из причалов временно оккупированного города, где расположен памятник Первым херсонским корабелам, организована переправа для перевозки грузовых автомобилей.

Напомним, ВСУ уже наносили удары по трем мостам на Херсонщине – Антоновском, Дарьевском и Каховском. Отмечалось, что это "значительно ослабило" логистику оккупантов.

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