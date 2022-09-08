Секретарь СНБО Данилов опубликовал коллаж горящего Кремля. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Коллеги поздравили секретаря СНБО Алексея Данилова фотоколлажем, на котором он идет по горящему Кремлю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке и опубликовал коллаж.
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А ці дебіли не думають, що європа їх викине з єс, україна їм перекриє нафту і газ, і європа їм не буде допомагати нафтою і газом. А вони окружені ЄСом. І вони повністю залишаться без енергоносіїв.
Ні, данілов, ти не то...