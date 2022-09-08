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В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать "освобождение захваченных территорий". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С сегодняшнего дня в Беларуси стартовали военные учения, направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Беларуси.

Как отмечается, учения будут продолжаться до 14 сентября.

По информации белорусского Минобороны, для отработки практических действий войск привлечены полигон "Брестский" и участки местности в Минской и Витебской областях.

"Обучение позволит на практике отработать такие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время учений будут отработаны вопросы возобновления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать освобождение захваченных территорий 01
В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать освобождение захваченных территорий 02
В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать освобождение захваченных территорий 03
В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать освобождение захваченных территорий 04
В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать освобождение захваченных территорий 05

Читайте также: Беларусь с 8 по 14 сентября будет проводить учения. ВСУ готовы к любому ходу событий, - Генштаб
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Топ комментарии
+26
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08.09.2022 09:05
+16
Эти ещё там копошатся. Картошку лучше бы шли убирать. Пора уже.
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08.09.2022 08:59
+13
"Тренуються" вони досить активно. Обстріли Сумщини та Чернігівщини відбуваються за прямою участю білорусів, а не просто з їх території.
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08.09.2022 09:02
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О как!! Оказывается Украина завоевала территоррию Белоруссии? Или это Бульбаш конченный учится от рашистов защищаться.
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08.09.2022 08:59 Ответить
да и уже давно, с апреля где-то
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08.09.2022 09:18 Ответить
"..Будут отрабатывать "освобождение захваченных территорий".. Так эти учения надо было проводить, отрабатывать вместе с украинскими войсками, пригласили бы несколько батальонов, они бы показали как надо освобождать территории от врага, от руссофашистов..
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08.09.2022 12:01 Ответить
Эти ещё там копошатся. Картошку лучше бы шли убирать. Пора уже.
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08.09.2022 08:59 Ответить
Та і користі від збирання картоплі було б значно більше
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08.09.2022 09:50 Ответить
опа-ча, от расиянцев готовятся освобождать?
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08.09.2022 09:00 Ответить
дополню, кстати, сейчас для этого самое время, взамен бульбенфюреру попросить у Европы индульгенцию в виде сокращенного срока заключения в комфортабельной голландской тюрьме, после победы над расией - все долги белорусы перед ней спишут. так что освобождайте, захватывайте ее ракеты, разворачивайте в сторону расии, и, возможно у вас будет счастье
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08.09.2022 09:10 Ответить
"Тренуються" вони досить активно. Обстріли Сумщини та Чернігівщини відбуваються за прямою участю білорусів, а не просто з їх території.
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08.09.2022 09:02 Ответить
Не словоблудь, а відкрий карту та подивись. ! Сумщина не межує з РБ! Межує тільки чернігівщина і то частково. Усі обстріли сумщини та чернігівщини ведуться кацапсинами з території кацапсн.
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08.09.2022 12:21 Ответить
Будуть бігом займатись чи що?
Відпрацьовувати відхід на роіську?
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08.09.2022 09:02 Ответить
Супротив колорадского жука воевать?
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08.09.2022 09:04 Ответить
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08.09.2022 09:05 Ответить
не дарма плачу за інтернет
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08.09.2022 09:13 Ответить
Блеск!
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08.09.2022 11:12 Ответить
Одних асвабадятлів вже собаки доїдають.
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08.09.2022 09:08 Ответить
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08.09.2022 09:10 Ответить
Кали вже ті бульбаші за розум візьмуться.
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08.09.2022 09:17 Ответить
У Білорусі потрібно не займатись дурницями, а потрібно пакувати речі і проводити навчання по втечі Лукашенко. А то буде тікати в капцях як Янукович
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08.09.2022 09:17 Ответить
Смоленск возвращать будут
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08.09.2022 09:24 Ответить
Думки зійшлися
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08.09.2022 09:26 Ответить
На мапі Смоленська тренуйтесь
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08.09.2022 09:25 Ответить
Визволення Зони відчуження від радіації
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08.09.2022 09:35 Ответить
Я уявляю морду Лукашенка, який зараз бачить як трощать «другу армію світу», і молиться, щоб випадково ЗСУ таке не провернули в його колгоспі.
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08.09.2022 09:40 Ответить
Маріонетковий бульбофюрер ніяк не заспокоєтся ,ти військовий злочинець і відповідати за злочини доведется з рашиським кривавим катом.
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08.09.2022 09:58 Ответить
у лукашенка шанс исправится , пойти на россиию вместе с украиной ...вот это будет сенсация мирового масштаба
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08.09.2022 10:05 Ответить
І яка у них мотивація
Слабка ланка
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08.09.2022 10:26 Ответить
...направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником"

Непоследовательно. Сначала ж нужно отработать получение пи//лей и убегание с территорий.
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08.09.2022 11:08 Ответить
Картопле-фюрер аж вспотел от бега на месте. Чего только не сделаешь, лишь бы не воевать с Украиной =)
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08.09.2022 11:13 Ответить
Таракан обязан ***** встуупить в войну, но оттягивает этот момент как может (уж очень пожить еще хочется, перед смертью не надышится, но ему в любом случае скоро конец, без вариантов, вот он и извивается как уж на сковродке в предчувствии скорой погибели)!
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08.09.2022 11:14 Ответить
Правильно,хай бульбаші вчатся визволяти свою тєріторію від московських свінєй,як шо хочуть,а так їм будуть кранти від нашого ВСУ.
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08.09.2022 16:46 Ответить
Позор гнилым дерунам.
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08.09.2022 17:55 Ответить
 
 