РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15137 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
4 565 35
война (46763) задержание (6588) Николаев (2008) СБУ (18682)

Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ 01

По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам.

"Через мессенджеры и социальные сети передавал рашистам данные о расположении военнослужащих и военных формирований ВСУ и перемещении военной техники и средств поражения по территории Николаевской области".

Читайте также: Задержаны агенты РФ, которые "охотились" за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием", - говорится в сообщении.

Фигурант задержан и извещен о подозрении. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли: мобильный телефон и ноутбук с поличным.


Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ 02
Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ 03
Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ 04
Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
совкова мразь

любителів совка пора би вже відстрілювати
показать весь комментарий
08.09.2022 10:19
+18
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
08.09.2022 10:18
+14
Такие не исправляются, лучше ликвидировать….
показать весь комментарий
08.09.2022 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
08.09.2022 10:18 Ответить
Достали , своей толерантностью к УБИЙЦАМ ПОСОБНИКАМ РОШИСТОВ⁉️РАССТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ ЗА ПОПЫТКУ К БЕГСТВУ‼️СКОЛЬКО УЖЕ ЛЮДЕЙ ПОГИБЛО из-за этих мразот‼️
показать весь комментарий
08.09.2022 11:36 Ответить
ще венеричний недоносок
показать весь комментарий
08.09.2022 12:09 Ответить
совкова мразь

любителів совка пора би вже відстрілювати
показать весь комментарий
08.09.2022 10:19 Ответить
Допитали, зв'ясували все що уікавило й розстріляти ! Скільки людей ця тварюка вбила, скількох скалічила ! А оце повністю корумповане москальське судилище відпустить гниду!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:06 Ответить
Ватный старый пердун, никто тебе вторую пенсию не даст, идиот
показать весь комментарий
08.09.2022 10:25 Ответить
Так його і цієї треба позбавити!
показать весь комментарий
08.09.2022 10:37 Ответить
Такие не исправляются, лучше ликвидировать….
показать весь комментарий
08.09.2022 10:30 Ответить
Пора показательные суды Линча устраивать!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 10:33 Ответить
забрати паспорт з громадянством, і туда, в рашку пішкодралом, а позаду кулемет, аби не вернулось
показать весь комментарий
08.09.2022 10:38 Ответить
"Впаяють" 15 діб умовно . А щоб люди не ********** , ще й рило не показують .
показать весь комментарий
08.09.2022 10:43 Ответить
Непонятно к чему 1 фото, с таким успехом можно показать черный квадрат Малевича.
показать весь комментарий
08.09.2022 11:08 Ответить
Таких треба відправляти у підерацію!
"Новою поштою"!
П'ятьма-шістьма бандеролями...
показать весь комментарий
08.09.2022 10:47 Ответить
Треба вже не коментувати затримання цих покидьків а "імпотентність" ВЛАДИ в протистоянні цьому явищу.З України за кордон ВТЕКЛА коригувальниця з Київа,якій суд присудив заставу в 500 тис.грн.Що за ХУ....Я?За держзраду - застава.Суддю треба покарати за такий вирок.ВРУ замість того,щоб відмінити,на час війни, мораторій на смертну кару, займається всякою ФІГНЕЮ.
показать весь комментарий
08.09.2022 10:52 Ответить
долбанные совки... в 2014 говорил - еще бы лет 10-15 и они бы стали безопасны... а теперь сомневаюсь, эти паскуды опасны даже после 60-ти
показать весь комментарий
08.09.2022 11:19 Ответить
а чого ви їх писки замазуєте ??? добре наших хлопців - зрозуміло а їхні ???
показать весь комментарий
08.09.2022 11:29 Ответить
Пи.....ть тварину ежедневно,пока не сдохнет.
показать весь комментарий
08.09.2022 11:33 Ответить
62 года старому пердуну, а ума как у улитки...
показать весь комментарий
08.09.2022 11:36 Ответить
Да ничего с ним не будет. Вложит залог и по закону будет отпущен на четыре стороны. Нынешние украинские законы вполне устраивают предателей и коллаборантов..
показать весь комментарий
08.09.2022 11:47 Ответить
Спочатку віддайте це гімно людям.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:07 Ответить
Коли цю мразоту почнуть судити за законами воєнного часу чи знову не на часі прийняття таких законів ВР.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:41 Ответить
Так це ж Миколаїв, тут довго депутати різних каденцій трималися "русского мира", самі останні десь проголосовали за відміну російської мови, як регіональної. А з мовою пре на всіх парах і їхня церква УПЦ і їхні війська. Пан Кім до цього часу не вивчив українську, а чеше на всіх телеканалах на мові ворога, показуючи приклад іншим, бо скоріше всього ненавидить все українське, як і решта. То де в цьому місці взятися патріотам? Там кожен другий ось така мразота. Як казав один найвєлічайний лідер ********** "да какая разница".
показать весь комментарий
08.09.2022 12:41 Ответить
В країні жорстока війна, а влада грається в гуманізм, але може догратись, що будуть самосуди.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:43 Ответить
так влада то не украинская - а народ туповатый терпит все
показать весь комментарий
08.09.2022 13:59 Ответить
Ось у цьому светрі і відправити його в рашку ,без документів,без пенсії ! Хай там і живе ,якщо такий ідейний !
показать весь комментарий
08.09.2022 12:44 Ответить
Пистити тричі в день пот графіку
показать весь комментарий
08.09.2022 12:45 Ответить
Коли ці піда"и з ВР проголосують за інститут негромадянства в Україні. У цих совко- рашадрочів потрібно забирати громадянство, інакше вони там і далі будуть обирати януковощів а ми будемо гинути.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:49 Ответить
Головою об стінку потрібно цю сволоту довбанути , щоби падаль здохла 😠
показать весь комментарий
08.09.2022 12:55 Ответить
Місто Миколаїв кожного дня обстрілюють московити, які вкравши нашу історію і у 1721 році назвали себе росіянами, кожного дня гинуть громадяни, знищуються школи, готелі, лікарні, жилі будинки, а одна із центральних вулиць має до цього часу має назву Потьомкіна, там же на будівлі йому барельєф на стіні. Що і надалі будемо вшановувати пам'ять цим свиням, що нищили раніше і нищать сьогодні нас?
показать весь комментарий
08.09.2022 13:01 Ответить
Пане Анатолій,ви ,напевне ,з Миколаєва.Просто візьміть невелику кувалду і збийте того Потьомкіна з стіни будинку.Самому буде приємно,і Кіму менше роботи.Збирай міськком,голосуй,проводь консультації з жителями...
показать весь комментарий
08.09.2022 13:44 Ответить
Ким твой пестабол ватный
показать весь комментарий
08.09.2022 14:02 Ответить
Ви не бачили якої величини той барельєф, там знадобиться не один кран. А що робити з музеєм флота? Не були? Там одні кацапські адмірали всіх віків, всі ті, що знищували Україну, кожному такий величний пам'ятник і жодного нашим козакам. Там в тому мізеї здоровенна пропаганда "русского мира", а для відволікання очей на вході покрасили камінчики і кольори українського прапора. То ні Сінкевич ні Кім цього не бачать? Якщо ні, то що вони роблять в тому місті?
показать весь комментарий
08.09.2022 18:12 Ответить
не надо нам никаких россиян или руських - мы Украинцы, хватит этот нафталин истории приплетать
показать весь комментарий
08.09.2022 14:01 Ответить
Выпустят под залог и чел за границей.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:56 Ответить
 
 