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Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара на Донетчине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Курахово россияне нанесли ракетный удар - попали в частный дом и дорогу. Без пострадавших.

"Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, к утру - массированный артобстрел центра города. Информация о пострадавших не поступала. В Константиновской громаде под обстрел попал элеватор - объемы разрушений еще устанавливаем", - информирует Кириленко.

По его словам, как всегда, россияне много стреляли в Бахмутском районе: в Бахмутской, Соледарской и Светлодарской громадах.

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Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара 01
Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара 02
Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара 03
Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара 04
Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара 05
Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара 06

"В Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова. Сейчас на месте работают спасатели. Ночью под огонь попал Соледар - поврежден спортивный комплекс. Также на территории громады поврежден частный дом в Парасковеевке. Без жертв", - добавляет Кириленко.

В Светлодарской громаде от обстрелов страдают Одрадовка и Майорск - информация о пострадавших не поступала.
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