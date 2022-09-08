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Рашисты во второй раз обстреляли пожарную часть в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска во второй раз нанесли удар по пожарной части в Бахмуте Донецкой области. Ранены двое спасателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Рашисты во второй раз обстреляли пожарную часть в Бахмуте, - ГСЧС 01

"2 вражеских обстрела пожарно-спасательной части в Бахмуте за неполные 3 суток!!! Сегодня, примерно в 01:00 во второй раз попала под обстрел Бахмутская пожарно-спасательная часть. В результате обстрела пострадали двое спасателей. Состояние обоих сотрудников удовлетворительное, они получили квалифицированную медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что вражеский огонь повредил остекление 4-х въездных ворот пожарного депо, 2 ворот гаража иссечены обломками. Кроме того, при обстреле повреждены 2 единицы техники - автоцистерна для подвоза воды и коммунальный автомобиль скорой медицинской помощи.


Рашисты во второй раз обстреляли пожарную часть в Бахмуте, - ГСЧС 02
Рашисты во второй раз обстреляли пожарную часть в Бахмуте, - ГСЧС 03
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08.09.2022 11:06 Ответить
 
 