Рашисты во второй раз обстреляли пожарную часть в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска во второй раз нанесли удар по пожарной части в Бахмуте Донецкой области. Ранены двое спасателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"2 вражеских обстрела пожарно-спасательной части в Бахмуте за неполные 3 суток!!! Сегодня, примерно в 01:00 во второй раз попала под обстрел Бахмутская пожарно-спасательная часть. В результате обстрела пострадали двое спасателей. Состояние обоих сотрудников удовлетворительное, они получили квалифицированную медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что вражеский огонь повредил остекление 4-х въездных ворот пожарного депо, 2 ворот гаража иссечены обломками. Кроме того, при обстреле повреждены 2 единицы техники - автоцистерна для подвоза воды и коммунальный автомобиль скорой медицинской помощи.





