Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию Зеленского в Западной Европе, - ОПУ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
По данным ГУР МОУ, российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября.
"Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса Президента Украины, никаких заявлений Владимира Зеленского. Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду", - говорится. в сообщении.
"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц Президента Украины и Офиса Главы государства", - добавляют в Офисе Президента.
Пожалуйста, подождите...
Саме через ярмака його що в Україні що за кордоном вважають ворогом України номер 1 !
Там достатньо викладати всі дії та заяви найвеличнішого з відкритих джерел та "єдиного аналу" і вигадувати нічого не треба! Так дискредитувати президента та й усю владу вцілому, як робить це Зе та вся зелена пліснява, нікому не під силу.
що ми і бачимо вже сьомий місяць.
Здається мені, ви, як завжди, називаєте дискредитацією Боневтіка неприємні факти його діяльності, "вирвані з контексту"...
так украинский народ гораздо умнее, чем некоторым властным структурам кажется. Пустая трата
уже украинских средств, следите просто за своим базаром ( как говорят в Одессе) и не надо будет всяких ухищрений, чтобы оправдывать своё существование.
- Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., БУДЕ війна"... дивіться, - нічого НЕ сталося...
Просто пєрєстать стрілять (с)
Хуже НЕ будєт.. Вам понравится (с)
Дагаваріться по сєрєдінє (с)
Расійскіє вайска стоят на граніце і проста атадвігают граніцу.. (с)
Ми гатовілісь к вайнє (с)
Я б втрачав по Сім мільярдів доларів щомісяця, якщо б попередив людей..
...
подсказка: фейки рассказывать не надо - расскажите правду! ))
Чего мир про него не знает?
Что он в Омане патрушевым завербован ?
Что отодвигал войска (хотя даже в позорном Минске-2 про это - ни слова)?
Что слил лубянке операции ВСУ-ЦРУ-Турция вагнергейт и "изоляцию" ?
Что письменные обещания Байдену не выполнил ?
Что он оборонку Украины заморозил ?
Что денежную помощь на оборонку и гуманитарную помощь тырит?
Что откаты по 40% ?
Что снял с опасных для вторжения направлений войска и минные поля ?
Что судил и прикапывается к патриотам за то, что Киев защитили и не дали Жуляны захватить?
Что только что акретитованную прокуратуру НАБУ , которая сразу взяла его подельников за жопу, хотел сразу придушить?
Ну что ? Что пукин ещё может миру рассказать про зелю...только набрехать что-то...Но зачем брехать, когда столько позорной правды...
Мы то живущие в Украине понимаем ху из ху.
Но для иностранцев он герой.
Перечитайте и обдумайте это. А еще подумайте что страны выстраивают свою политику в соответствием с настроениями жителей своей страны. И если рядовые жители будут плеваться в сторону Украины хер нам будет,а не поддержка.
А почему сайт про Зеленского имеет картинку Кабинета министров?