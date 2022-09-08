Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию Зеленского в Западной Европе, - ОПУ

По данным ГУР МОУ, российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября.

"Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса Президента Украины, никаких заявлений Владимира Зеленского. Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду", - говорится. в сообщении.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц Президента Украины и Офиса Главы государства", - добавляют в Офисе Президента.

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