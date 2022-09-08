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Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Активисты оставляют на стенах изображения флага Украины, желтой ленты и буквы "ї".

Фото из города, временно захваченного агрессором, публикует движение общественного сопротивления "Желтая лента", информирует Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Желтая Лента" ценой собственной безопасности и свободы продолжают работать в Херсоне. Мы маркируем здания, где может пройти референдум, буквой Ї, распространяем проукраинские граффити и открытки, распространяем символ "Желтой Ленты"", - говорится в сообщении.

Активисты "Желтой ленты" верят, что оккупанты не смогут ни провести в Херсоне свой "референдум", ни раздать там паспорта.

"Херсон – был, есть и будет украинским!" – утверждают они.

Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 01
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 02
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 03
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 04
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 05
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 06
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 07
Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами 08
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Бійці 80-ї десантно-десантної бригади влаштували засідку: на автомобіль русні. Херсонщина.https://t.me/AFUStratCom/6219
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08.09.2022 11:15 Ответить
Ваня здафайся, налємо стакан водкі.
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08.09.2022 11:33 Ответить
Представники Руху Опору Південь повідомляють: за попередніми даними поблизу Новоолексіївки Генічеського району Херсонщини у вражин щось вибухнуло💣
Партизани нагадують: не треба возити залізницею окупаційний непотріб💥
Інформація уточнюється.https://t.me/Bratchuk_Sergey/18259
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08.09.2022 12:00 Ответить
Жовті стрічки - це пісня Братів Гадюкіних про осінь)) Хтось гарно підмітив)
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08.09.2022 14:05 Ответить
 
 