Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами. ФОТО

Активисты оставляют на стенах изображения флага Украины, желтой ленты и буквы "ї".

Фото из города, временно захваченного агрессором, публикует движение общественного сопротивления "Желтая лента", информирует Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Желтая Лента" ценой собственной безопасности и свободы продолжают работать в Херсоне. Мы маркируем здания, где может пройти референдум, буквой Ї, распространяем проукраинские граффити и открытки, распространяем символ "Желтой Ленты"", - говорится в сообщении.

Активисты "Желтой ленты" верят, что оккупанты не смогут ни провести в Херсоне свой "референдум", ни раздать там паспорта.

"Херсон – был, есть и будет украинским!" – утверждают они.



















