Партизаны метят стены и заборы в оккупированном Херсоне украинскими символами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Активисты оставляют на стенах изображения флага Украины, желтой ленты и буквы "ї".
Фото из города, временно захваченного агрессором, публикует движение общественного сопротивления "Желтая лента", информирует Цензор.НЕТ.
"Активисты движения "Желтая Лента" ценой собственной безопасности и свободы продолжают работать в Херсоне. Мы маркируем здания, где может пройти референдум, буквой Ї, распространяем проукраинские граффити и открытки, распространяем символ "Желтой Ленты"", - говорится в сообщении.
Активисты "Желтой ленты" верят, что оккупанты не смогут ни провести в Херсоне свой "референдум", ни раздать там паспорта.
"Херсон – был, есть и будет украинским!" – утверждают они.
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